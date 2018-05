Der er masser af opsigtsvækkende forslag i den nye debatbog, som Socialdemokratiets gruppeformand Henrik Sass Larsen fredag har sendt på gaden.

Mange af dem har allerede været omtalt i medierne i den forgangne uge - og mange af dem er allerede blevet sablet ned af partiledelsen, som Henrik Sass Larsen selv formelt er en del af. Det gælder eksempelvis idéen om at Israel skal med i EU, og forslaget om at hash skal legaliseres.

Men der er mange flere forslag i bogen. BT har her samlet de 10 mest opsigtsvækkende pointer, som du ikke allerede har hørt om.

Velfærdssamfundet er godt til at skabe milliardærer

Selv om rige mennesker altså - ifølge Henrik Sass Larsen - ikke kender nogen grænser for grådigheden, så må man gerne have en høj indkomst, fastslår han. Og faktisk kan man takke det socialdemokratiske velfærdssamfund for, at det overhovedet kan lade sig gøre at blive millionær - og velfærdssamfundet er en forudsætning for, at flere bliver millionærer, skriver han.

Direktørers lønninger skal begrænses

Ingen direktør må få en løn, der er mere end 50 gange højere end gennemsnitslønnen i den pågældende virksomhed, foreslår Henrik Sass Larsen. Regler skal samtidig sikre, at de variable dele - bonussen - af direktørernes lønninger ikke udgør mere end 20 procent af den samlede løn. Det skal forhindre, at vi ser så høje lønninger, som tilfældet har været de senere år - og vil helt konkret betyde, at direktøren for en virksomhed, hvor gennemsnitslønnen er 30.000 kroner, maksimalt kan få en månedsløn på 1,5 millioner kroner.

Indvandringen har været en katrastrofe

Danmark og andre europæiske lande skulle have slået bremserne i over for indvandringen fra særligt ikke-vestlige lande, erkender Henrik Sass Larsen. Den nuværende invandring har været 'en katastrofe for Europa', skriver han. Ansvaret tilfalder alle partierne, men i særdeleshed centrum-venstre-partier - altså Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten. Tilgangen, hvor europæiske lande bare tager imod, har spillet fallit - og fremover må hvert land nøjes med at tage det antal, det kan overskue at integrere.

Arkiv Foto: Jeppe Carlsen/Ritzau Scanpix Arkiv Foto: Jeppe Carlsen/Ritzau Scanpix

Bliv dansk eller rejs hjem

Når Danmark møder Tyrkiet i en fodboldkamp, er der flere tyrkiske end danske tilhængere - men mange af de tyrkiske fans er praktisk talt danske, bemærker Henrik Sass Larsen. De er nemlig opvokset her, men loyaliteten er hos Tyrkiet, selv om de selv eller forældrene har boet her længe. Samtidig orienterer de sig mod nyhedsbilledet i Tyrkiet frem for det danske. Det er et problem, mener Henrik Sass Larsen, der kommer med et konkret forsalg: Indvandre skal have valget mellem at blive her og blive en del af vores kultur - eller rejse hjem.

EU skal diktere indkomstskat og moms

Det går ikke, at det ene EU-land efter det andet bliver ved med at sænke selskabsskatten i 'en uskøn konkurrence mod bunden', skriver Henrik Sass Larsen. EU bør i stedet fastlægge en nedre og øvre grænse for selskabsskatter og moms - en slags solidaritetspagt mellem landene, lyder forslaget i bogen.

Slut med privatiseringer

Staten skal ikke længere sælge ud af arvesølvet - som det i øvrigt skete i stor stil, da Henrik Sass Larsens partifælle Poul Nyrup Rasmussen var statsminister fra 1993 til 2001, mens også Helle Thorning-Schmidts regering, som han selv var minister i, solgte ud af DONG. Her blev hele eller dele af statslige virksomheder som Tele Danmark (nu TDC), GiroBank og Københavns Lufthavne solgt - men det skal være slut med det fremover, fordi man risikerer at skabe et privat monopol.

Hovedparten af aktierne i Københavns Lufthavne A/S er i dag på private hænder. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Hovedparten af aktierne i Københavns Lufthavne A/S er i dag på private hænder. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Slut med brugerbetaling i sundhedsvæsenet

Mens der ingen brugerbetaling er, når man går til sin praktiserende læge, må man punge ud, når man skal til tandlægen. Og det er, mener Henrik Sass Larsen, et skolebogseksempel på, hvordan man ikke skal gøre. Det giver social slagside, og unge, der selv skal betale for tandlægen, ender med at bruge pengene på noget andet - med dårlig tandsundhed til føgle. Vejen frem er 'solidarisk, skattefinansieret velfærd uden forsikringer og tung egenbetaling'.

Gode idéer skal give højere løn

Hvis ansatte i det offentlige kommer med smartere - og billigere - måder at løse opgaverne på, skal det være muligt at aftale, at de kan beholde 2/3 af overskuddet til bonus til de ansatte selv. Det skal sikre, at alle har incitament til at komme med de idéer, der kan gøre den offentlige sektor lidt mere effektiv.

Hårde stoffer skal legaliseres på sigt

Gennem 50 år har samfundet uden det store held forsøgt at bekæmpe udbredelsen af hash og hårde stoffer. Det er på tide med en helt ny tilgang, mener Henrik Sass Larsen, der vil afkriminalisere hash og øvrige stoffer. Samtidig skal hash legaliseres. »Der er ikke noget historisk belæg, ingen økonomisk begrundelse, ingen social begrundelse og måske ingen moralsk berettigelse i den måde, vi har indrettet vores frihed og straf på over for anvendelsen af stoffer,« skriver Henrik Sass Larsen, der også vil sætte gang i en diskussion om legalisering af andre stoffer.

Tonen på sociale medier er for rå, mener Henrik Sass Larsen. Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix Tonen på sociale medier er for rå, mener Henrik Sass Larsen. Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix

Regler skal sikre bedre tone på sociale medier

Tonen på Facebook er alt for brutal. Alt for ofte er det en regulær skidtspand, brugerne tømmer ud over hinanden - og det er der brug for nogle regler, der kan ændre på. Det er nødvendigt for at få genetableret en anstændig og respektfuld offentlig samtale, mener Henrik Sass Larsen, som henviser til, at der findes regler, der regulerer, hvordan vi opfører os over for hinanden i det virkelige, ikke-virtuelle liv. »Sikkert er det, at man ikke kan udrydde stupiditet og grænseoverskridende opførsel for alle tider, men man kan gøre et indhug i omfanget,« skriver han.

Bogen 'Exodus - vejen frem for centrum-venstre' er fredag udkommet på selvudgiverforlaget BOD.