Hvorfor er der ingen håndsprit i mange butikker? Hvorfor holder danskerne ikke bedre afstand? Hvad gør vi, hvis der kommer ny bølge med coronasmittede?

Efter sin sommerferie er statsminister Mette Frederiksen (S) netop vendt tilbage på arbejde, skriver hun i et indlæg på Facebook.

Og hun kommer bestemt ikke til at kede sig.

I hvertfald har Mette Frederiksen nok at se til, hvis hun vil svare på nogen af de mange spørgsmål fra danskerne.

Mette Frederiksen slutter sit indlæg på Facebook med følgende tekst:

'...udviklingen i Corona herhjemme går stadig i den rigtige retning. Tak for det.'

Og netop spørgsmål om coronavirus fylder en del i borgernes kommentarer.

Berit Steen Klausen stiller dette spørgsmål:

Det hele har så været spildt, hvis der kommer en anden voldsom omgang coronavirus Melene Johnson på Facebook

'Kunne der ikke blive stillet et krav om, at butikker skal have sprit ved ind-og udgange? Jeg oplever at mange forretninger nu, hvor det går bedre med covid-19, glemmer at stille det frem eller flaskerne er tomme,' skriver hun og fortsætter:

'Det gør mig ked af det at se så mange ikke spritter deres hænder af, og ikke alle er beret som jeg med en flaske sprit i lommen.'

Betina Klausholm skriver dette:

'Kære Mette. Det varer dog nok ikke ret længe, før vi får en ny bølge, da der jo i dag er lettet et fly med en flok unge mennesker, som skal til Sunny Beach for at feste. Godt nok, kan de få en test i Billund lufthavn ved ankomsten til Danmark, men hvad hjælper det, hvis de bliver smittet den sidste aften, inden de rejser hjem igen. Al nedlukning har desværre formentlig været forgæves.'

Jeg håber, danskerne IKKE begynder at sjuske med afstand og respekt for andre Jan Christensen på Facebook

Netop danskernes bekymringer for ny bølge med stigning i coronasmittede kommer frem igen og igen.

Bente Jensen opfordrer Mette Frederiksen til at minde danskerne om, at de simple regler om afstand og håndvask/afspritning stadig gælder.

'Det virker indimellem som om, at folk tror, at den positive udvikling betyder, at de kan lade være med at holde afstand.

Det ville være så ærgerligt, hvis der kommer en genopblusning,' skriver hun.

Der er altså spørgsmål i hobetal til statsministeren, hun mangler at svare på.