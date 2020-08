»Det er er brandærgerligt.«

Så klar er meldingen fra Søren Pape Poulsen, som er formand for Det Konservative Folkeparti, efter Beskæftigelsesministeriet tirsdag kunne oplyse, hvor mange ugers indefrosne feriepenge, danskerne kan søge om at få udbetalt i år.

I en pressemeddelelse oplyser ministeriet, at der nu ligger et lovforslag klar om, at det skal være muligt at få udbetalt tre af de samlet fem ugers indefrosne feriepenge.

Ministeriet oplyser videre, at der fra starten af oktober og frem til den 1. december kan søges om at få pengene udbetalt.

I et nyt lovsforslag vil beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard gøre det muligt for danskerne at søge om at få udbetalt tre de fem ugeres indefrosne feriepenge.

»Det bliver frivilligt, om man vil have dem udbetalt nu, men det er min forventning, at de indefrosne feriepenge vil få danskerne til at bruge flere penge til gavn for samfundsøkonomien,« lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Udbetalingen af de indefrosne feriepenge får dog mange danskere til at stille et konkret spørgsmål:

Hvor meget får jeg udbetalt i kroner og ører, når jeg søger om de tre ugers feriepenge?

I pressemeddelelsen slår Peter Hummelgaard fast, at de indefrosne feriepenge vil blive beskattet som normal indkomst, hvilket vil sige, at man risikerer at skulle betale topskat af dem.

Sådan får du dine feriepenge - Fra starten af oktober kan du bede om at få op til tre uger af dine indfrosne feriepenge udbetalt. Det skal du gøre digitalt via borger.dk, hvor du logger på med NemID. Du skal ikke vedlægge dokumentation. - Efter få dage modtager du et brev med præcis angivelse af, hvor mange penge du får udbetalt, og hvornår pengene udbetales. - Du skal forvente, at der går op til to uger, fra du beder om pengene, til du får dem udbetalt på din konto. - Hvis du ikke beder om pengene nu, bliver de stående, og du får dem automatisk udbetalt ved folkepensionsalderen, eller hvis du af andre grunde trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet. Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Faktisk er det næsten en kvart million danskere - 230.000 helt præcist - der har så høj en indtægt, at de må betale topskat af de indefrosne feriepenge.

Det viser beregning fra den borgerlig-liberale tænketank Cepos.

Netop det faktum får Søren Pape Poulsen til at komme med hård kritik. Og det er især Radikale Venstre, han langer ud efter.

»Før ferien sagde Radikale, at feriepengene skulle udbetales med en flad skat. Nu løber de fra deres egne ord,« siger han og fortsætter:

Formanden for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, raser over, at de højest lønnede må betale topskat af deres udbetalte feriepenge.

»Det er brandærgerligt, for det betyder, at rigtigt mange vil lade pengene stå i stedet for at hjælpe dansk økonomi i gang.«

Tilbage til spørgsmålet om udbetalingen af feriepenge efter skatten er betalt.

Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank, har i en tabel regnet på, hvad danskerne kan forvente at få udbetalt alt efter, hvad folk tjener.

Der er tale om afrundede tal ved udbetaling af tre ugers indefrosne feriepenge.

Hvis man ikke beder om sine feriepenge inden den 1. december, bliver de automatisk udbetalt, når man når folkepensionsalderen, eller af andre grunde trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Lovforslaget bliver færdigbehandlet i Folketinget den 17. august.