Enhedslistens profil Stine Brix er blevet mor for anden gang.

Det blev en lille dreng, skriver den lykkelige folketingspolitiker på Instagram.

'Så kom den sødeste lillebror igår eftermiddags. Og samtidigt fik vi den kærligeste og mest stolte storesøster,' lyder det fra den nybagte mor til to.

'Livet er stort!,' fortsætter Stine Brix.

Vis dette opslag på Instagram Så kom den sødeste lillebror igår eftermiddags. Og samtidigt fik vi den kærligeste og mest stolte storesøster. Livet er stort! Et opslag delt af Stine Brix (@smbrix) den 25. Jan, 2019 kl. 8.33 PST

36-årige Stine Brix gik på juleferie 21. december 2018 og oplyste samtidig, at hun gik på barsel og ikke ville vende tilbage inden det næste folketingsvalg, som senest skal afholdes i juni 2019.

Dermed sagde Enhedslisten-profilen farvel til dansk politik efter syv år på Christiansborg.

'Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en kæmpe stor TAK til alle jer, som har givet mig den fantastiske mulighed! Jeg er meget taknemmelig,' skrev Stine Brix på Facebook.

Allerede i starten af 2017 annoncerede politikeren, at hun ikke ville genopstille.

'Jeg ligger ikke inde med en specifik drejebog for, hvad der skal ske efter livet på Christiansborg, men jeg kan mærke, at det er nok for mig. I hvert fald denne gang,' skrev hun dengang i et opslag på Facebook.

Stine Brix har siddet i Folketinget for Enhedslisten siden 2011.

I 2013 blev hun formand for folketingsgruppen, og hun har også siddet i Folketingets Præsidium.

Frem til valget agerer Peder Hvelplund barselsvikar for Stine Brix i Folketinget. Han har overtaget hendes ordførerskaber, og erstatter også den nybagte mor til tos position som Enhedslistens spidskandidat i Nordjylland.