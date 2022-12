Lyt til artiklen

Billederne viser et lille stykke danmarkshistorie.

Nemlig, hvordan det så ud i forhandlingslokalet, da en regering hen over midten blev en realitet for første gang i 44 år – i form af den nye SMV-regering bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre.

Forhandlinger om den nye regering på Marienborg tirsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen

Billederne er taget på Marienborg tirsdag aften klokken 17 i forbindelse med det sidste møde, inden det endeligt kom på plads, at Danmark har fået en ny regering.

Klokken 20.20 satte den fungerende statsminister, Mette Frederiksen (S), sig ind sin ministerbil med kursen mod Amalienborg for at få grønt lys af Dronningen til den nye regering.

Forhandlinger om den nye regering på Marienborg tirsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen

Tirsdag den 13. december klokken 17.18: Mette Frederiksen (S), Nicolai Wammen (S), Morten Bødskov (S), Jakob Ellemann-Jensen (V), Troels Lund Poulsen (V), Sophie Løhde (V), Jakob Engel Schmidt (M) og Lars Løkke Rasmussen (M) danner regering efter det sidste møde på Marienborg i Kongens Lyngby, tirsdag den 13. december 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen

Klokken 12 torsdag formiddag holdes der pressemøde med de tre partiledere Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen (V) og Lars Løkke Rasmussen (M) om det nye regeringsgrundlag for den nye SMV-regering. Det er første gang siden SV-regeringen i 1978 for 44 år siden, at Danmark får en regering hen over midten.

På pressemødet vil de præsentere punkterne for deres kommende samarbejde og offentliggøre regeringsgrundlaget. Torsdag løftes sløret for, hvem der får tildelt de forskellige ministerposter.