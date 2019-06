Særligt en type bilag dukker op i bunken af kvitteringer, der tilsammen udgør Karsten Lauritzens udgifter til forplejning i tiden som skatteminister: lakridsbilag.

149 poser lakrids for i alt 2.349 kroner.

Der er købt Skippers Piber, Poletter, Blue Jeans, Saltbomber, Super Piratos og Katjes Salte Fisk i butikker som SuperBrugsen, Rema1000 og Føtex.

Adspurgt om sit store lakridsforbrug fortæller Karsten Lauritzen (V), at han er svært glad for lakrids.

»Jeg vil godt indrømme, at jeg har spist en del af dem der. Men mange er spist af medarbejdere og i særlig grad gæster. Man skal have lov til at få en lakrids, når man snakker med skatteministeren.«

Tidligere var ministerens favorit Super Piratos, de store lakridsdukater med en saltet smag og et strejf af salmiak. Men Lauritzen spiste så mange, at han fik halsbrand.

Derfor er favoritten nu Poletter, der er lidt mildere mod ganen, fortæller ministeren.

Der er afleveret kvitteringer for i alt 47 poser Poletter, viser en aktindsigt.

I har jo en fortid med bilag i Venstre. Hvorfor køber du ikke bare dine lakridser selv?

»Jamen, det er jo sådan, at hvis der er frugt eller chokolade på bordet, så er det en del af fortæringen. Sådan er det også, når jeg har frokost med skatteordførere og Skatteudvalget, og det, synes jeg, er ganske fint. Man skal have lov til at få en lakrids, når man kommer ind på mit kontor.«

Så du er måske lakridsministeren?

»Det kan man da godt kalde mig, hehe.«