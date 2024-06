Statsminister Mette Frederiksen (S) blev fredag aften overfaldet på Kultorvet i København.

En mand er nu sigtet og varetægtsfængslet i sagen. B.T. samler her den viden, vi indtil videre har om manden.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, men B.T. er bekendt med den pågældende mands navn.

Den 39-årige mand, er sigtet for at have slået Mette Frederiksen med knyttet hånd på højre overarm, blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg.

Ifølge B.T.s udsendte journalist havde han en polsk tolk med.

Manden oplyste i retten, at han er fra Polen og har boet i Danmark siden 2019, men at han ikke taler eller forstår dansk.

I retten var manden, der er høj og slank, iført en spraglet basketballhættetrøje, grå bukser, hvide kondisko og grønternede sokker.

Den 39-årige mand fortalte, at han betragtede sig selv som »gæst« i Danmark, men at han dog har et dansk CPR-nummer.

Ifølge B.T.s oplysninger bor manden til leje på et værelse i en lejlighed i Brøndby Strand og har blandt andet søgt arbejde i Danmark i form af håndværksmæssigt arbejde.

Manden bekræftede i retten, at han var til stede på Kultorvet omkring gerningstidspunktet. I retten kom det desuden frem, at han fredag var beruset og formentlig også påvirket af euforiserende stoffer.

Den 39-årige mand blev endda beskrevet som »psykisk uligevægtig« ifølge den læge, der undersøgte ham efter, at han var blevet anholdt.

I retten erklærede manden, at han havde svært ved at erindre episoden, hvor han altså skulle have slået Mette Frederiksen.

Dog var han klar over, at Mette Frederiksen er Danmarks statsminister, ligesom han også godt kunne huske, at han havde mødt hende ved Kultorvet fredag.

Den 39-årige mand er foreløbig blevet varetægtsfængslet i 12 dage, altså indtil den 20. juni.

Han nægter sig skyldig i sagen.