Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) valgte onsdag at gå af med stil.

Han havde nemlig iført sig en gammeldags ministeruniform under den officielle overdragelsesforretning i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

»Jeg vil gerne hylde demokratiet og vise modstand mod den radikale forfærdelige praksis«, siger Søren Pind med henvisning til, at Radikale Venstre i 1909 afskaffede uniformer for danske ministre, forklarede han tidligere til DR.

Gennem længere tid har Søren Pind været fortaler for den skræddersyede uniform, der koster cirka 40.000 kroner. Han bar dog den ikke, da han onsdag formiddag var hos dronningen på Amalienborg. Her var han iført et gråt jakkesæt.

Det dummeste spørgsmål

I en afstemning på BTs liveblog om dagens regeringsrokade svarer 31,8 procent, at uniformen er 'typisk Søren Pind', mens 30,4 procent svarer, at den er 'fantastisk'. 21,3 procent synes den er fjollet, mens 16,4 procent er ligeglade.

Søren Pind stillede under Helle Thorning-Schmidts regeringstid spørgsmål i Folketinget om, hvorvidt ministre stadig har ret til at bære uniform.

»Det blev i øvrigt udnævnt til det syvende dummeste folketingsspørgsmål det år, fordi folk slet ikke havde sans for storheden i det. Men svaret blev, at ministre stadig havde ret til at bære uniform. Siden har jeg sværmet om at bestille sådan en, men den koster 40.000 kroner, så det er ikke en lille ting. Den er mega flot med trekantet hat, kårde, guldgaloner, poletter og krans om halsen. Den vil klæde mit kommandørkors godt,« har Søren Pind tidligere sagt til magasinet Euroman.

Svaret var fra Statsministeriet var i øvrigt dengang, at ministre stadig gerne måtte trække i uniformen.