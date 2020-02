'Ikke enige'. 'Mangler nuancer'. 'Teksten bør justeres'.

Kontorchef i Forsvarsministeriet forsøgte at formilde Rigsrevisionens yderst hårde kritik af den manglende kontrol med mulig svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Det viser en hidtil ikke offentliggjort mail sendt 9. oktober af kontorchefen på vegne af Forsvarsministeriet, der 1. oktober havde modtaget et udkast til den kritiske rapport fra Rigsrevisionen.

I mailen kom det frem, at kontorchefen mindst fem gange var uenig med konklusionerne i udkastet. Det viser en gennemgang af alle fem sider i dokumentet, der var vedhæftet mailen.

B.T. har vist både Rigsrevisionens udkast og kontorchefens svar til Per Nikolaj Bukh, som er professor ved Aalborg Universitet og ekspert i offentlig økonomistyring.

Det var helt normalt, at Rigsrevisionen sendte udkast, og det undersøgte ministerium kom med svar. Men professorens vurdering er ret klar.

»Havde Rigsrevisionen bare taget imod ønsket om ændringer fra kontorchefen i ministeriet, var kritikken slet ikke blevet så hård, som den endte med,« siger han.

Et spørgsmål mangler nu et konkret svar:

Thomas Ahrenkiel, chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Foto: Niels Ahlmann Olesen

Kendte departementschef Thomas Ahrenkiel til den konkrete mail sendt fra kontorchefen på vegne af Forsvarsministeriet?

Thomas Ahrenkiel var ikke en af de to chefer, forsvarsminister Trine Bramsen (S) valgte at fritage for tjeneste, efter Rigsrevisionens hårde kritik var kommet frem.

Dokumenter fra Forsvarsministeriet slår dog fast, at departementchefen var informeret om kritikken i udkast fra Rigsrevisionen den 1. oktober.

Han deltog nemlig i møde med flere andre chefer i ministeriet, hvor kritikken var hovedemnet.

Se her: Departementschef Thomas Ahrenkiel blev på møde 1. oktober informeret om den hårde kritik, Rigsrevisionen var på vej med. Det skrives senere i denne redegørelse, at ministeriet modtog 'udkast' til rapporten samme dag. Men det nævnes ikke her, at der blev sendt mail fra kontorchefen med til Rigsrevisionen med fem siders argumenter for at gøre rapporteren midlere.

Hvad Thomas Ahrenkiel konkret gjorde, efter han og resten af ledelsen fik viden om de hårde ord, er uvist.

Eksempelvis nævnes det ikke, om han skulle have læst mailen fra kontorchefen med Forsvarsministeriets syn på sagen.

Forskningschef Roger Buch kalder det oplagt, at departementschefen var blevet informeret om de forslag til ændringer, som blev givet til Rigsrevisionen.

»Det er en alvorlig sag, som åbenlyst ville påkalde sig massiv offentlig, mediemæssig og politisk opmærksomhed. I sådanne sager er informationsniveauet til topledelsen typisk langt højere end normalt,« siger han.

Selv om i hvert fald kontorchefen ønskede det modsatte, havde mailen langt fra den ønskede effekt.

I slutningen af oktober og starten af november gik Rigsrevisionen videre med deres undersøgelse af kontrollen.

Stikprøver viste ret tydeligt, at kontrollen med pengeforbruget var utilfredsstillende.

Kort sagt var det alt for nemt at svindle uden at blive opdaget, lød det i den endelige konklusion.

Rigsrevisionens rapport om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse viser markant hårdere kritik af kontrollen med indkøbene, end Forsvarsministeriets kontorchef lagde op til i mail 9. oktober.

B.T. har gennem længere tid forsøgt at få en udtalelse fra Thomas Ahrenkiel, og det var heller ikke muligt i forbindelse med de nye oplysninger.

Til gengæld vil forsvarsminister Trine Bramsen gerne komme med en kommentar.

»Jeg har fra første færd taget sagen meget alvorligt, og jeg agter at følge den helt til dørs,« siger hun og tilføjer:

»Vi har nu sat gang i en ekstern undersøgelse, og den ser jeg frem til at modtage.«

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) taler med pressen før et ekstraordinært møde i Udenrigspolitisk Nævn om Iran og Irak på Christiansborg, onsdag den 8. januar 2020. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Statsrevisorernes næstformand, Klaus Frandsen (RV) oplyser, at de nye oplysninger tages op på møde den 21. februar, men har ikke mere at sige lige nu.

Omvendt slår statsrevisor Frank Aaen (EL) fast, at der mangler svar på, hvorfor Forsvarsministeriet har holdt fast i, at kontrollen fungerede.

Og ikke mindst hvor meget Thomas Ahrenkiel reelt har vidst.

»Det er himmelråbende. Godt, at der nu laves en undersøgelse om kontrol i forhold til mulighederne for snyd. Så må Forsvarsministeriet vel rette ind i stedet for bare at se på huller, der kan bruges til svindel,« siger Frank Aaen.