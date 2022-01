Det er ikke kun Inger Støjberg, der betaler prisen for rigsretssagen. Det gør den danske statskasse også.

Den samlede regning er ikke opgjort endnu, men den kan ende helt oppe i nærheden af 40 millioner kroner, skriver Justitsministeriet i et folketingssvar.

Indtil videre er der bogført udgifter for 19.215.000 kroner, og nærstuderer man udgifterne, står det klart, at især fire advokater har tjent kassen på rigsretssagen mod Støjberg.

Støjbergs to forsvarsadvokater, Nicolai Mallet og René Offersen, har fået hhv. 3,35 millioner og 3,8 millioner kroner plus moms for at stå ved Støjbergs side under sagen.

De to anklagere, Jon Lauritzen og Anne Birgitte Gammeljord, har til gengæld scoret en løn på 4,75 millioner og 3 millioner kroner plus moms for at få føre sagen mod Inger Støjberg.

Inger Støjberg blev idømt 60 dages ubetinget fængsel for brud på ministeransvarsloven, da hun i 2016 adskilte 23 asylpar, hvor pigerne var mindreårige.

Det ulovlige bestod i, at parrene blev tvangsadskilt uden en individuel vurdering af hver enkelt sag.

Det har tidligere været fremme, at udgifterne til de lokaler, hvor rigsretssagen foregik, alene ville løbe op i 12 millioner kroner. Og det er altså en af de regninger, som endnu ikke er betalt.

'Samtlige udgifter forventes først bogført ved udgangen af januar 2022, hvor rigsretten vil være ude af de lokaler, der blev benyttet til at afvikle sagen,' skriver Justitsministeriet.

Kæmperegningen er dog ikke noget, som påvirker Inger Støjbergs tegnebog. Modsat straffesager, hvor den dømte selv skal betale sagens omkostninger, tager statskassen altid hele regningen i en rigsretssag.

De seneste rigsretssag mod Erik Ninn-Hansen (K), den såkaldte Tamilsag, kostede 33,8 millioner kroner, hvilket korrigeret for inflation svarer til godt 50 millioner i dag.