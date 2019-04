Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen siger, at hun ikke kan forestille sig noget bedre end at kæmpe for børn.

Efter et liv i politik og 12 år i Folketinget skal Johanne Schmidt-Nielsen være Red Barnets kommende generalsekretær. Grundet partiets regler om, hvor mange perioder medlemmer kan sidde i Folketinget, skulle Johanne Schmidt-Nielsen finde noget andet at tage sig til.

Og ifølge hende selv kunne hun ikke have forestillet sig noget bedre.

- Jeg blev kontaktet af Red Barnet og har været igennem en længere proces. Det lyder som en kliché, men jeg kan faktisk ikke forestille mig nogen bedre sag at kæmpe for end børns rettigheder, siger den tidligere politiske ordfører for Enhedslisten.

På spørgsmålet om, hvorvidt der har været andre tilbud, svarer Johanne Schmidt-Nielsen:

- Jeg har selvfølgelig gjort mig alle mulige tanker, men jeg er rigtig glad for, at bestyrelsen i Red Barnet har valgt mig til denne post.

Johanne Schmidt-Nielsen har været en markant politiker for Enhedslisten og har ofte raset og skoset andre partiers politik. Det skal dog lægges på hylden nu, hvor Christiansborg ikke længere er arbejdspladsen.

- Det er klart, at når jeg starter, så ryger partipolitikken på hylden, og jeg koncentrerer mig om børnenes sag 100 procent. Det kommer jeg til at gøre sammen med alle, der vil bedre vilkår for børn i Danmark og verden uanset partifarve, siger hun.

Posten som generalsekretær i Red Barnet har stået åben siden organisationen fyrede Jonas Keiding Lindholm. Han erkendte dengang selv, at han skabte et hårdt arbejdsmiljø, der fik folk til at forlade organisationen.

- Jeg kender ikke det forløb og har heller ingen planer om at blande mig i det. Men det er klart, at arbejdsmiljøet er en topprioritet, og Red Barnet skal være et godt, trygt og udviklende sted at arbejde, siger hun.

Johanne Schmidt-Nielsen siger selv om den organisation, hun gerne vil skabe:

- Nu skal jeg lige sætte mig i stolen først. Men jeg håber, at vi sammen kan sætte børnenes sag endnu højere på den politiske dagsorden og engagere endnu flere frivillige i arbejdet.

