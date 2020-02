Theresa Scavenius blev ikke politisk leder for Alternativet. Hun vil fortsætte med sin linje i partiet.

Theresa Scavenius, der tabte valget om at blive politisk leder for Alternativet, bliver i partiet og vil fortsætte sin kamp for en mere aggressiv linje på miljø- og klimapolitikken.

Det fortæller hun, efter at hun tabte kampen om posten til Josephine Fock med 668 stemmer mod 936.

Theresa Scavenius har stået for en hård linje på klimaområdet, hvor hun skarpt har kritiseret, at folketingsgruppen er indgået i politiske aftaler, hun ikke mener er ambitiøse nok.

- Jeg synes, at der generelt er et klimapolitisk momentum, der er vigtigt at fastholde. Og det er vigtigt at fastholde kritikken af regeringen.

- Også selv om man forsøger at drikke kaffe og lave aftaler med Mette Frederiksen (S), siger Theresa Scavenius.

De to kandidater er meget uenige om, hvor mange kompromisser, der skal laves på Christiansborg. Theresa Scavenius siger, at hun dog har sporet enighed med Josephine Fock under lørdagens debat.

- Jeg hører Josephine Fock sige, at hun også står på den mere radikale linje inden for klimaet, hvor vi er kritiske over for den førte politik, siger Theresa Scavenius og fortsætter:

- Nogle står for, at vi skal være rabiate på den korte bane, mens Josephine og andre siger, at vi kan være mere tålmodige. Jeg er nok mere på den utålmodige fløj. Men jeg er sikker på, at vi nok skal kunne arbejde sammen.

Theresa Scavenius regner da også med, at hun fremover vil kunne trække partiets politik i sin retning. Og at hun efter valget får mere indflydelse.

- Min opgave er at trække partiet i den retning, som jeg står for. Og som jeg synes, jeg har fået et mandat til i aften. Josephine har da også sagt, at vi skal drikke kaffe.

- Så jeg regner da med, at jeg får en plads på den ene eller anden måde, siger Scavenius.

/ritzau/