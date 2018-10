Saudi-Arabiens udsending i Danmark har fået besked om, at Danmark ser alvorligt på journalistdrab.

København. Saudi-Arabien har onsdag fået besked om, at Danmark forventer, at man kommer til bunds i sagen om drabet på journalisten og systemkritikeren Jamal Khashoggi.

Udenrigsministeriet fortæller i en pressemeddelelse, at den saudiarabiske ambassadør i Danmark, Fahad bin Maayouf Al Ruwaily, har været til møde i ministeriet.

Her udtrykte ministeriets direktør for udenrigspolitik fordømmelse over drabet på Khashoggi, der er foregået på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

Ambassadøren fik forklaret, at man fra Danmarks side forventer, at pressen kan ytre sig frit uden at skulle bekymre sig om konsekvenserne.

Samtidig blev det gjort klart, at man fra dansk side forventer, at Saudi-Arabien gør sit yderste for at medvirke til en tilbundsgående efterforskning af drabet, og at bagmændene bliver stillet til ansvar.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, sagde i en tale tirsdag, at drabet på Khashoggi havde været planlagt flere dage før, at journalisten indfandt sig på konsulatet.

Herefter indkaldte udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) Saudi-Arabiens ambassadør til møde.

- Efter at vi har hørt Erdogans tale, som konkluderer, at det er planlagt, og der stadig er mange uafklarede spørgsmål, mener jeg, at det er rimeligt at give den saudiarabiske ambassadør mulighed for at forklare sig, og vi får mulighed for at stille nogle spørgsmål, sagde han ved den lejlighed.

Samuelsen sagde også, at han ikke havde umiddelbare planer om yderligere tiltag eller sanktioner mod Saudi-Arabien ud over at fortsætte med at lægge internationalt pres på landet for at komme til bunds i sagen.

