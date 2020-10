Folketingspolitikere var af den tro, at de talte med hviderussisk oppositionsleder, men de blev snydt.

En russisk satireduo har mandag offentliggjort en video af et fortroligt møde med danske folketingspolitikere.

De snød sig i forrige uge med til mødet med Udenrigspolitisk Nævn ved at udgive sig for at være den hviderussiske oppositionsleder, Svetlana Tikhanovskaja.

De danske politikere var af den tro, at de deltog i et møde med hende. Det bekræftede Folketinget torsdag.

Mødet fandt sted 6. oktober, hvor den aktuelle politiske situation i Hviderusland blev drøftet.

Michael Aastrup Jensen, som er næstformand i nævnet, har oplyst, at personen blandt andet stillede spørgsmål til danske dyrebordeller.

Det var det, der til sidst fik de danske politikere til at afbryde mødet.

/ritzau/