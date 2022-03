Enhedslistens Christian Juhl skriver i en analyse i mediet Ræson, at den nuværende konflikt startede på grund af fejlslagen ukrainsk politik. Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen har tirsdag morgen været ude og undsige sin ordførers analyse.

Christian Juhls indlæg er fra januar måned og altså før invasionen. Juhl skriver at konflikten startede i Ukraine, da regeringen forbød undervisning på russisk og russisksprogede aviser.

»Det var en direkte invitation til russerne om at fiske i rørte vande,« skriver Christian Juhl og fortsætter:

»Ukrainerne lærte aldrig, hvordan vi i det dansk-tyske grænseområde har sikret fredelig sameksistens mellem flertal og mindretal,« skriver Christian Juhl.

Enhedslistens Mai Villadsen har taget afstand fra Juhls udtalelser Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Enhedslistens Mai Villadsen har taget afstand fra Juhls udtalelser Foto: Liselotte Sabroe

Juhl skriver også om Krim-halvøen, som Rusland invaderede i 2014.

»Og Krim, hvor de fleste vel har erkendt, at et flertal af befolkningen ville have stemt sig til Rusland, hvis der var blevet gennemført en internationalt overvåget afstemning, bliver lystigt brugt til at skabe koldkrigsstemning,« skriver Christian Juhl.

Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen har på Twitter taget afstand til Christian Juhls analyse.

»Jeg er uenig med Christian Juhls udtalelser og analyse. Lad mig slå fast: Putin er en krigsforbryder, som har valgt en modbydelig invasion. Et overgreb på ukrainerne, er alene Putins ansvar. Det skal fordømmes og sanktioneres på den hårdeste måde. Det er Enhedslistens politik,« skriver hun på Twitter.

B.T. har kontaktet Christian Juhl for at høre hvad han mener med, at Ukraine selv har ansvar for krigen. Han ønsker ikke at kommentere sagen overfor B.T.

Han henviser til en opdatering, som han selv har lavet på Twitter.

»Lad mig slå det helt fast. Der er intet, som på nogen måde kan undskylde eller forsvare det brutale og modbydelige overgreb, som Putin udsætter det ukrainske folk for. Intet. Det er Putins og KUN Putins ansvar. Det skal fordømmes i de hårdeste vendinger,« skriver han.