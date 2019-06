Socialdemokratiets gruppeformand og formodede kommende finansminister, Henrik Sass Larsen, blev forfulgt af pressen – og han frygtede, hvordan det ville udvikle sig, når han blev minister.

Derfor meddelte han mandag, at han ikke vil være minister og ikke genopstiller ved næste valg.

Det siger hans ældste ven, Tommy Kamp, der selv har været lokalpolitiker i Køge og har kendt Sass siden barndommen.

»Der har været ført en hetz mod ham, en ren heksejagt. Det er Ekstra Bladets artikler, der har drevet ham ud i dette,« siger Tommy Kamp..

Tommy Kamp, tidligere lokalpolitiker i Køge

Men de artikler, Ekstra Bladet skrev om, at han ikke mødte op til alle møderne i Statsrevisorerne, er vel fair nok?

»Næh, det er de ikke. Politiske journalister ved godt, der er møder, hvor man skal komme, og der er også nogle, hvor man ikke nødvendigvis skal komme. Somme tider har man også ledelsesfunktioner på sit eget kontor for at få butikken til at køre. Men almindelige borgere ved det jo ikke det, og de tror, han ikke passer sit arbejde,« siger Tommy Kamp.

Ekstra Bladet skrev tidligere i år, at Henrik Sass var udeblevet fra fire ud af 11 møder i Statsrevisorerne. Ifølge Tommy Kamp gav det Henrik Sass Larsen flashback til 2011, hvor B.T. skrev historier om, at han havde spist gratis på Cafe Vanilla sammen med netop Tommy Kamp, og senere om, at han havde mødtes med Bandidos-rockeren Suzuki-Torben.

»Det er kun få år siden, han var igennem en kæmpe tur i pressen. Det endte med, at han ikke kunne blive finansminister i 2011, og han måtte sidde på bageste række. Det tager ham nogle år at kæmpe sig tilbage, og da det endelig er lykkedes, så begynder pressen at svine ham til igen. Det er langt ude,« siger Tommy Kamp.

Efter valget blev der skrevet historier om, at hans personlige stemmeantal i Køge var næsten halveret fra 3.653 i 2015 til 1.892 stemmer i 2019, og at der skulle listestemmer til for at skaffe ham en plads i Folketinget. Stemmetallet og artiklerne gik ham angiveligt på.

»Det kan godt være, Henrik kan virke hård på nogle, men det er også nødvendigt med en vis hårdhed, når man er gruppeformand i et stort parti. Derfor kan man jo godt være følsom som person.«

»Det er et frygteligt og smertefuldt tab for Socialdemokratiet. Det er den mest tragiske historie i moderne dansk politik,« siger Tommy Kamp.

Henrik Sass Larsen og Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet forlader lokalerne på Christiansborg, hvor de indledende regeringsforhandlinger finder sted, fredag den 7. juni 2019.

Henrik Sass Larsen meddelte anden pinsedag på Facebook, at han ikke står til rådighed for Mette Frederiksen som minister, og at han ikke genopstiller ved næste valg.

'Der er også en anden side af politik, og det er at være en offentlig person. Det er her, hvor der bliver gået hårdt og brutalt til den enkelte politiker. Og for mit vedkommende lader der til at være udmålt en meget langvarig og grundig tabloid behandling. Alle har en grænse og også jeg. Og den grænse er desværre for længst overskredet.'

'Jeg tror, de fleste godt har kunnet se, at jeg ikke har haft det så godt.'

'Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, for at kæmpe mig tilbage efter min depression ved årsskiftet, men det er desværre ikke lykkedes for mig.'

'Så jeg må nu sygemelde mig for at kunne blive helt rask igen,' skriver Henrik Sass Larsen.

Tommy Kamps kommentar på Facebook er kort og følelsesladet:

'Frygteligt og smerteligt tab. Det blev den mest triste dag i mit liv, i mange år.'

Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, kommenterer sagen i et svar til tidligere justitsminister Søren Pind (V) på Twitter.

Søren Pind, der for nylig lavede TV2 News-programmet 'Pind og Sass, politik uden filter', skriver:

'Det kan godt være, politik kun skal være for hårde nysere, der kan tåle alt.'

'Men den jagt, der har været på Sass og hans omgivelser, har været klam og modbydelig. Der er ingen nåde længere – om Kampmann og Kragh havde klaret det i dag, må man spørge sig selv om. Det er trist.'

Hertil svarer Poul Madsen:

'Kære @sorenpind, jeg synes, du skal nyde dit selvvalgte otium uden at blande dig offentligt, for du har da helt tabt dømmekraften, når du kalder dækningen af Sass 'klam og modbydelig'. Vi passede vores arbejde. Det gjorde Sass ikke, og han var udset til at være finansminister #dkpol,' skriver Poul Madsen