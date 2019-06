B.T. rekonstruerer forløbet, der ledte op til, at Henrik Sass Larsen opgav den vigtigste ministerpost og forlader politik efter næste valg.

Lørdag flyder bægeret over for Socialdemokratiets nr. to og Mette Frederiksens højre hånd.

B.T. kan på baggrund af samtaler med centrale kilder rekonstruere forløbet, der leder op til, at Henrik Sass Larsen opgiver en toppost i den kommende regering og forlader politik efter næste valg.

Fredag sidder Henrik Sass Larsen sammen med Mette Frederiksen og Nicolai Wammen på Christiansborg og forhandler med De Radikale, Enhedslisten og SF. Det er de første indledende forhandlinger, hvor man føler hinanden på tænderne.

Sass er på forhånd udpeget til finansminister i den kommende S-regering, men mørke skyer trækker sammen over gruppeformanden.

Henrik Sass Larsen og Nicolai Wammen forlader lokalerne på Christiansborg, hvor de indledende regeringsforhandlinger finder sted, efter dagens sidste møde fredag den 7. juni 2019. Med Mette Frederiksen som kongelig undersøger går regeringsforhandlingerne i gang efter folketingsvalget 2019. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali Vis mere Henrik Sass Larsen og Nicolai Wammen forlader lokalerne på Christiansborg, hvor de indledende regeringsforhandlinger finder sted, efter dagens sidste møde fredag den 7. juni 2019. Med Mette Frederiksen som kongelig undersøger går regeringsforhandlingerne i gang efter folketingsvalget 2019. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali

Allerede på vej ind til forhandlingerne bliver han irriteret over journalisternes spørgsmål.

Han har fået halveret sit stemmetal i Sjællands Storkreds siden sidste valg og endda i sin egen højborg, Køge-kredsen. Ved valget i 2015 fik han 3.653 stemmer i kredsen, mens han ved dette valg har fået 1.892 stemmer, og der skal listestemmer til, for at han komme i Folketinget.

I et Facebook-opslag erkender han den valglussing, han har fået af vælgerne.

'Valget er en tilbagegang i antal af vælgere, som satte sit kryds ved mig personligt, og det giver mig selvfølgelig anledning til at analysere og tænke over den udvikling. Det vil jeg tage mig tid til over de næste par måneder i samarbejde med min kreds,' skriver han.

Medierne er fulde af historier om det dårlige stemmetal, som kommer i kølvandet på kritik af, at han har været for usynlig i valgkampen.

'Ydmyget' står der med store typer på forsiden af Ekstra Bladet fredag.

Henrik Sass Larsen forsøger at koncentrere sig om de vigtige regeringsforhandlinger, men han kan mærke, at det er ved at være nok.

Uden for forhandlingslokalet har journalister spurgt ind til det dårlige valgresultat. Han fornemmer, at når han bliver minister, vil der komme endnu flere negative historier, næsten uanset hvad han spiller ud med.

Venner, der har set ham på tv, sender ham sms'er.

'Er du okay?' spørger de.

Det er han ikke.

Henrik Sass Larsen og Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet forlader lokalerne på Christiansborg, hvor de indledende regeringsforhandlinger finder sted, efter dagens sidste møde fredag den 7. juni 2019. Med Mette Frederiksen som kongelig undersøger går regeringsforhandlingerne i gang efter folketingsvalget 2019. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali Vis mere Henrik Sass Larsen og Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet forlader lokalerne på Christiansborg, hvor de indledende regeringsforhandlinger finder sted, efter dagens sidste møde fredag den 7. juni 2019. Med Mette Frederiksen som kongelig undersøger går regeringsforhandlingerne i gang efter folketingsvalget 2019. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali

Lørdag møder Henrik Sass ikke op til forhandlingerne. Her er Dan Jørgensen til stede, men det skyldes også, at emnet er klima, natur og miljø, Jørgensens spidskompetencer.

Henrik Sass ringer til Jesper Hesselberg Andersen, der er formand for Socialdemokratiet i Køge-Lejre-kredsen, hvor Sass også stiller op.

Han fortæller, at han er på vej ind til Mette Frederiksen for at aflevere en sygemelding.

Beslutningen rammer Jesper Hesselberg Andersen hårdt.

»Jeg er knust, for han er en god ven, så jeg vil selvfølgelig også tale med ham i den kommende periode,« siger han.

»Valgkampen har været hård, det er der ingen tvivl om. Da valgresultatet så forelå, og han fik en tur ekstra på forsiderne, kom udslaget,« forklarer Jesper Hesselberg Andersen.

Henrik Sass Larsen fortalte i februar, at han var blevet ramt af en depression, som blandt andet var opstået efter den menneskejagt, som han følte sig udsat for af Ekstra Bladet.

»Efter valget fortsatte det lort bare, og det er den pris, han ikke vil betale,« siger Jesper Hesselberg Andersen.

Selv om Sass har siddet med ved forhandlingerne, har hans kolleger i folketingsgruppen det sidste halve år kunnet mærke, at der var noget galt.

(ARKIV) Mette Frederiksen, Henrik Sass Larsen og Nicolai Wammen ankommer til lokalerne på Christiansborg, hvor de første regeringsforhandlinger skal foregå fredag den 7. juni 2019. S-formand Mette Frederiksen udtaler om Henrik Sass Larsens sygemelding, at det er den rigtige beslutning. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (ARKIV) Mette Frederiksen, Henrik Sass Larsen og Nicolai Wammen ankommer til lokalerne på Christiansborg, hvor de første regeringsforhandlinger skal foregå fredag den 7. juni 2019. S-formand Mette Frederiksen udtaler om Henrik Sass Larsens sygemelding, at det er den rigtige beslutning. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Nogle gange var hans analyser knivskarpe, andre gange virkede han ufokuseret, lyder meldingen.

»Han har virkelig kæmpet med det,« siger en kilde.

Selv om han var udset til at blive finansminister, har han ikke været så meget til stede det sidste halve år. Andre har udfyldt hans rolle – bl.a. er Henrik Dam Kristensen, Nicolai Wammen og Mette Frederiksen selv trådt til med at lede gruppen.

Valgkamp-teamet har han heller ikke været en del af. Det har især bestået af Nicolai Wammen, Dan Jørgensen, Matias Tesfaye, Nick Hækkerup og Pernille Rosenkrantz-Theil.

Mette Frederiksen siger til TV2:

»Det er et stort tab for partiet og for mig personligt, for han er en personlig ven, og han har stor betydning for, at partiet er, hvor vi er i dag. For er der nogen, der har kæmpet for de svage i samfundet, er det Henrik. Men det får ingen betydning for regeringsforhandlingerne.«

To partifæller er mest sandsynlige bud på en ny finansminister: Nicolai Wammen og Nick Hækkerup.

Wammen står først i køen, men foretrækker muligvis at blive udenrigsminister som planlagt. Det kan dog være, at Mette Frederiksen mener, hans evner er bedst brugt i Finansministeriet.

Wammen opfattes af nogle som lidt tør i det, men det synes vælgerne ikke. De gav ham et fantastisk valg med 23.427 personlige stemmer, hvilket kører ham ind på en sjetteplads på top-10-listen og nr. to blandt socialdemokrater.

På sociale medier bliver mediernes – i særdeleshed Ekstra Bladets – dækning af Henrik Sass Larsen diskuteret, og blandt andre tidligere justitsminister Søren Pind (V) kalder den 'klam og modbydelig'.

Men det er Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, bestemt ikke enig i.

'Kære @sorenpind, jeg synes, du skal nyde dit selvvalgte otium uden at blande dig offentligt, for du har da helt tabt dømmekraften, når du kalder dækningen af Sass 'klam og modbydelig'. Vi passede vores arbejde. Det gjorde Sass ikke, og han var udset til at være finansminister,' skriver han på Twitter.