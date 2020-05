»Jeg har ikke savnet det ét minut – ikke ét minut.«

Det fastslår Henrik Sass Larsen, tidligere erhvervsminister og top-socialdemokrat og i dag administrerende direktør i DVCA, brancheorganisation for kapital- og venturefonde, i et interview med Børsen.

Det kom bag på de fleste, da Henrik Sass Larsen sidste efterår pludselig forlod politik til fordel for en branche, der på mange måder repræsenterer 'den anden side af bordet' end de socialdemokratiske kerneværdier, han i årevis selv har talt for over for vælgerne.

Men skiftet har altså gjort ham godt. Meget godt endda, fastslår han i interviewet, som er første gang, han åbner munden offentligt i forhold til sit tidligere virke.

»Det, jeg arbejder med nu, er jo ikke så aggressivt som politik. Hvis der er én, der får en god idé på Christiansborg, går det først og fremmest ud på at skyde den ned. I erhvervslivet går det først og fremmest ud på at finde ud af, hvordan man får mest muligt ud af af idéen. Det er jo en kæmpe mentalitetsforskel på, hvorfor man går på arbejde,« siger den tidligere S-strateg og -indpisker.

På spørgsmålet om, hvorvidt han føler et medejerskab af regeringens politik, eftersom det er ham, som sammen med Nicolai Wammen og Mette Frederiksen har udstukket linjerne til den, undviger han behændigt.

»Mine følelser omkring den her regering og så videre er fuldstændig eksklusivt forbeholdt Arne, som er min dele-kat, og som jeg snakker med om den slags ting. Men han ved så også meget om det,« lyder svaret fra Sass.

Henrik Sass Larsen blev kun med nød og næppe genvalgt til Folketinget ved valget i juni 2019.

Han forlod Christiansborg til fordel for sit nuværende direktørjob i DVCA 18. september.