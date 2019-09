Tanja Larsson (S) overtager Henrik Sass Larsens (S) plads i Folketinget. Hun er overrasket over den nye rolle.

Henrik Sass Larsen meddelte onsdag, at han forlader Folketinget ved udgangen af september, da han skal være administrerende direktør i DVCA, som er brancheforeningen for blandt andet kapitalfonde i Danmark.

Dermed er der pludselig opstået en plads i Folketinget til suppleant Tanja Larsson (S), der egentlig fik flere stemmer end Sass Larsen ved folketingsvalget, men alligevel missede pladsen grundet partiets listestemmer.

Tanja Larsson fortæller til TV2 Øst, at hun er klar til at træde til. Hun fik beskeden om sin nye rolle fra Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen.

- Jeg var fuldstændig blæst bagover og overrasket. Jeg havde slet ikke set det komme. Jeg måtte lige gå en tur i skoven med slukket telefon for lige at lade det synke ind, siger Tanja Larsson til TV2 Øst.

Hun skal nu ifølge interne regler i Socialdemokratiet træde ud af byrådet i Faxe Kommune for at kunne indtræde i Folketinget. I øjeblikket er hun dog optaget af at færdiggøre sit arbejde i byrådet.

- Det bliver meget vemodigt for mig, men sådan er reglerne jo. Indtil da har vi travlt med budgetforhandlinger i kommunen, så det kommer jeg til at tage mig af de næste dage, siger Tanja Larsson til TV2 Øst.

Hun vil især arbejde for landområderne, når hun indtræder som folketingsmedlem.

- Borgerne skal kunne mærke, at landdistrikterne kommer i fokus. Hvordan sikrer vi sammenhængskraften? Hvordan sikrer vi, at der er gode, lokale skoler i landsbyerne, og at vi kan behandle vores ældre godt og ordentligt i hele landet, siger hun.

Henrik Sass Larsen har siddet i Folketinget siden 2000. Tanja Larsson sidder i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Plan- og Kulturudvalget i Faxe Kommune.

/ritzau/