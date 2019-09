Henrik Sass Larsen vidste allerede efter valget, at hans tid i politik var ved at rinde ud, fortæller han.

Det mangeårige folketingsmedlem Henrik Sass Larsen (S) ser ingen modsætning mellem at være kapitalfondsdirektør og socialdemokrat.

Det fortæller han, efter at det står klart onsdag, at han ved udgangen af september forlader Folketinget for at blive administrerende direktør i DVCA, som er brancheforeningen for blandt andet kapitalfonde i Danmark, ved årsskiftet.

- Det ligger fuldstændig i forlængelse af det arbejde, jeg indtil videre har arbejdet med, både som erhvervs- og vækstminister, men også som socialdemokrat, siger Henrik Sass Larsen, som ikke har tænkt sig at melde sig ud af partiet.

- Jeg er tilhænger af, at vi skaber vækst og arbejdspladser i Danmark, og det gør kapitalfonde og venturefonde.

Henrik Sass Larsen har været blandt toppen i Socialdemokratiet, og det var ventet, at han skulle blive ny finansminister i en S-ledet regering.

Kort efter folketingsvalget, der blev afholdt 5. juni, kom Sass Larsen dog med beskeden om, at han ikke ville stå til rådighed som minister i en kommende regering, hvorefter han sygemeldte sig.

Han fortæller, at det på samme tidspunkt stod klart for ham, at hans tid i politik var ved at rinde ud.

Adspurgt hvorfor han ikke forlod posten som folketingsmedlem allerede på det tidspunkt, svarer Henrik Sass Larsen:

- Man har vel lov at blive siddende, nu når man er valgt. Der står ingen steder, at man skal udtræde.

Det er kun 14 dage siden, at Henrik Sass Larsen i et opslag på Facebook skrev, at han efter sin sygemelding var tilbage på Christiansborg, hvor han ville koncentrere "sin arbejdsindsats omkring Socialdemokratiets historiske virke".

Spørgsmål: Hvad er der sket på de 14 dage?

- Det må du jo så prøve at opklare, Sherlock, siger Sass Larsen.

Spørgsmål: Var det din ambition, da du meldte dig klar igen, at få et nyt job?

- Hvorfor er du så optaget af, hvad der skete for 14 dage siden? Jeg meldte mig jo tilbage på arbejde igen, da jeg følte mig frisk. At der sideløbende har været drøftelser med folk ude fra, det kan nok ikke overraske nogen.

53-årige Henrik Sass Larsen blev valgt i Folketinget i 2001 og har både været Socialdemokratiets gruppeformand samt erhvervs- og vækstminister.

Han er blevet opfattet som både kongemager og stor politisk strateg, og han har haft en stor andel i, at det er lykkedes at bringe Socialdemokratiet til regeringsmagten under Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen.

Det er netop det, som han er mest stolt af.

- Jeg har jo haft en central rolle i at tilrettelægge en strategi og tage ledelsesansvar, som har sørget for at bringe Socialdemokratiet til at regere i Danmark. At det er lykkedes de par gange, det er jeg utroligt stolt af, siger han.

/ritzau/