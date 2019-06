Henrik Sass Larsen blev med nød og næppe genvalgt til Folketinget.

Men hans stemmetal gik så markant tilbage, at han nu vil tænke sig om.

'Det giver mig selvfølgelig anledning til at analysere og tænke over den udvikling. Det vil jeg tage mig tid til over de næste par måneder i samarbejde med min kreds, som jeg gerne vil rette en særlig tak til.', skriver Henrik Sass Larsen blandt andet på Facebook.

Henrik Sass Larsen, der af mange regnes som forreste kandidat til Finansminister i en eventuel socialdemokratisk regering, fik næsten halveret sit personlige stemmetal.

I 2015 fik han 7201 personlige stemmer.

Ved gårsdagens folketingsvalg fik Henrik Sass Larsen så godt 4.000 personlige stemmer.

Det var lige akkurat nok til at blive genvalg til folketinget.

Alligevel giver det stof til eftertanke hos den socialdemokratiske profil.