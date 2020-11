Der er ikke en eneste mink tilbage på Peter Hindbos minkfarm lidt uden for Kolding. Der var i øvrigt heller ikke en eneste af dem, der havde haft Covid-19, da de stadig var levende.

Men alligevel iførte statsminister Mette Frederiksen sig en blå beskyttelsesdragt, mundbind og et par meget store beskyttelsesbriller, da hun blev vist rundt på Peter Hindbos minkfarm.

Peter Hindbo selv havde blot sin almindelige jakke på, som han normalt har på gården, hvor han har arbejdet i årevis uden at have pådraget sig pandemiske sygdomme.

Minkavleren forstår ikke, hvorfor statsministeren blev udstyret med det omfattende sikkerhedsudstyr.

Mette Frederiksen tog ingen chancer, da hun besøgte Peter Hindbos minkfarm lidt uden for Kolding. Ekspert mener, at den blkå beskyttelsesdragt var helt unødvendig. Foto: Mads Nissen Vis mere Mette Frederiksen tog ingen chancer, da hun besøgte Peter Hindbos minkfarm lidt uden for Kolding. Ekspert mener, at den blkå beskyttelsesdragt var helt unødvendig. Foto: Mads Nissen

»Nej, jeg ved det ikke. Jeg tror også, de undrer sig inde i Statsministeriet, for de ringede til mig i morges (fredag) og spurgte hvorfor statsministeren havde haft det udstyr på,« siger Peter Hindbo.

»Det kunne jeg jo ikke svare på,« forklarer han.

Peter Hindbo forklarer dog, at Mette Frederiksen ikke var den eneste, som iførte sig beskyttelsesudstyr.

»Statsministeriets andre medarbejdere og politiet havde også dragter på,« siger han.

Fortalte de hvorfor?

»Nej, ikke rigtigt. Men Mette Frederiksen virkede også selv overrasket over, at hun skulle have alt det på,« siger Peter Hindbo, som altså drak kaffe med statsministeren i sin bolig torsdag eftermiddag.

Den beskyttende heldragt kom dog ikke helt som et blåt lyn fra en klar himmel. Peter Hindbo havde faktisk diskuteret emnet med repræsentanter fra Statsministeriet allerede tirsdag.

»De ringede jo til mig og spurgte om statsministeren måtte komme på besøg og der spurgte jeg faktisk om statsministeren skulle have en dragt på. Jeg mente jo ikke det var nødvendigt, da jeg ingen smitte havde eller nogen levende dyr,« siger Peter Hindbo.

Men onsdag var Peter Hindbo igen blevet ringet op om statsministerens besøg. Her fik han at vide, at Mette Frederiksen ville bære beskyttelsesdragt, når hun skulle vises rundt.

Du har aldrig haft smitte ude hos dig?

»Nej, det har vi ikke haft.«

Og du har slet ingen dyr?

»Nej, vi har nogle døde dyr opmagasineret, men hvis de havde været smittede, så holder de jo op med at smitte efter få dage.«

Undskyld, at jeg spørger, jeg ved jo ingenting om minkavl. Der er ikke andre farlige ting og sager ude hos dig, som kunne udgøre en risiko for statsministeren?

»Nej, det er der ikke,« siger Peter Hindbo.

Professor i immunologi ved Københavns Universitet, Jan Pravsgaard Christensen undrer sig også over statsministerens beskyttelsesdragt.

»Jeg smågrinede faktisk lidt over det, da jeg så det,« siger han og fortsætter:

»Jeg kan ikke se, at der var nogen som helst risiko ved det. Der har jo aldrig været Covid-19 derude og alle dyrene er slået ned. Risikoen er nærmest nul,« siger han.

»Der er heller ikke så mange mennesker, der samler sig på sådan en minkfarm, så risikoen for at blive smittet er sandsynligvis højere andre steder. for eksempel i Netto,« siger Jan Pravsgaard Christensen.

Statsministeriet har sendt følgende forklaring til B.T.

»Statsministeriet oplyser, at statsministerens brug af værnemidler følger anbefalinger fra Fødevarestyrelsen. Statsministerens brug af værnemidler følger samme anvisning som for myndighedspersoners afslutningssyn i denne type besætning. Anvisningen er udarbejdet i den nationale operative stab af Fødevarestyrelsen med understøttelse af Sundhedsstyrelsen, som Fødevarestyrelsen rådførte sig med.«