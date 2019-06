»Selvfølgelig er det en mavepuster. Både selve valgresultatet og dét, at Anders nu har besluttet at trække stikket.«

Det siger Mads Pihlman Kristensen, lokalformand for Liberal Alliance i Horsens, partistifter Anders Samuelsens hjemmebane, til B.T.

»Det er klart, at det ikke kan undgå at påvirke os alle sammen, når Anders, som vi alle sammen rigtig godt kan lide, vælger at gå. Men måske kommer vi nu til at se lidt mere til ham, end vi har gjort, siden partiet gik ind i regeringssamarbejdet. Det er dog nok ikke sikkert, at det lige bliver i forbindelse med politik, men måske mere til en hyggelig snak, når vi mødes nede i den lokale brugs,« siger Mads Pihlman Kristensen.

Både han og alle de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Liberal Alliance Horsens har valgt at 'blive på skuden', selv om partilederen nu efter 10 år med op- og nedture i dansk politik har valgt definitivt at gå fra borde.

Interview med Anders Samuelsen d. 4 juni. Video: Kasper Riising Vis mere

»Vi tror fortsat på det liberale projekt. Hvis man er liberal, som jeg er, så er der ikke andre steder at gå hen, hvis man vil det politiske arbejde. Så vi bliver ved,« fastslår han.

Mads Pihlman Kristensen henviser bl.a. til det ene sæde, partiet har i Horsens Byråd. Her vil der fortsat være brug for opbakning og sparring fra de aktive i partiforeningen.

»Jeg forventer ikke, Anders' afgang får nogen lokalpolitisk betydning. Vi vil stadig samarbejde bredt og de steder, hvor vi kan få mest muligt af vores politik igennem,« siger lokalformanden og tilføjer:

»Men det kommer til at betyde meget for os frivillige, at vi ikke længere har Anders i spidsen. Det har da helt sikkert en følelsesmæssig påvirkning. Alle her synes jo, at han er en fantastisk fyr.«