'Mareridt i blå blok', 'gigantisk nederlag', 'blåt antiklimaks', 'enormt nederlag', 'alle tabte'. Mediernes dom over regeringen er hård, efter tirsdagens udmelding om, at en stor skattereform er udskudt på ubestemt tid. Også på sociale medier er reaktionen nådesløs. Dem, der får absolut flest hug, er Anders Samuelsen og Liberal Alliance. Og et fem år gammelt citat hjælper ikke.

'Mange har i de sidste dage tvivlet på om skattelettelserne kom. Det gør de. Inden jul endda. Og de bliver de største i mands minde. Tillykke Danmark. Kh en glad LA'er #størstejulegavetildanskerne.'

Sådan skrev Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, 8. december sidste år - for lidt over en måned siden - på Twitter. Tirsdag 9. januar stillede Lars Løkke Rasmussen sig frem foran pressen og erklærede en storstilet skattereform for urealistisk - ikke mindst, hvis den skulle kædes sammen med de udlændingestramninger, som Dansk Folkeparti har ønsket, hvis de skulle stemme skattelettelser.

Kort efter Lars Løkkes pressemøde blev Anders Samuelsen interviewet af medlemmer fra stort set samtlige større danske medier. Her afviste Samuelsen, at den droppede store skattereform med skattelettelser til helt almindelige danskere var et nederlag.

»Det har vi taget konsekvensen af og går efter mindre skattelettelser. LA og resten af regeringen er åbenbart de eneste, der går ind for skattelettelser i det her land. Vi ønsker stadig at lette skatten på arbejde, men vi forholder os til virkeligheden, og nu afkobler vi tingene fra hinanden (udlændinge- og skattepolitik, red.), og så tager vi en ting ad gangen,« sagde Anders Samuelsen, der afviste at gå af.

Sociale medier glemmer ikke

Han har dog ikke opgivet skattelettelser i stor format, forklarede han, de skal blot findes lidt ad gangen. Eller som Anders Samuelsen selv udtrykte det:

»Der er nogen, der siger, at elefanter skal spises i små bidder, og man kan ikke tage det hele på en gang. Vi havde håbet at kunne sluge én stor og meget ambitiøs skatteelefant på én gang. Det kan vi ikke. Nu tager vi den så i bidder.«

Netop den formulering er hurtigt blevet opfanget på sociale medier. For går man tilbage til marts 2012, så kan man finde en annonce fra Liberal Alliance med et billede af Anders Samuelsen og følgende tekst:

'Socialdemokrat? ''If it talks like a duck and walks like a duck it probably is a duck!''

Annoncen, som er underskrevet af Anders Samuelsen, indledes med et angreb på Venstre for - efter ti år ved magten - at have ført en socialdemokratisk politik med 'tårnhøje skatter', 'afgifter så langt øjet rækker' og 'en gigantisk offentlig sektor'. Dengang blev det kaldt for en 'smædekampagne' mod Venstre.

Herefter følger en sætning, som har fået opmærksomhed på sociale medier:

'Mens de sad ved magten, var undskyldningen, at man tog 'små skridt' (som oftest i den forkerte retning), samt 'DF tvang os til det'. Suk!'

Anders Samuelsen for 5 år siden - om sig selv idag... #dkpol pic.twitter.com/RBSmyPYWz0 — Mørkets Fyrste (mf) (@MoerketsFyrste) 9. januar 2018

Den står, dagen efter Liberal Alliance sammen med resten af regeringen måtte opgive historiske skattelettelser, i skarp relief til Samuelsens udmelding tirsdag om, at de ønskede skattelettelser nu måtte tages i 'bidder'.

Kampagnen fra Liberal Alliance i marts 2012. Foto: Liberal Alliance Kampagnen fra Liberal Alliance i marts 2012. Foto: Liberal Alliance

Kritikken væltede da også hårdt ned over regeringen og Anders Samuelsen tirsdag. Blandt andet havde BTs politiske redaktør følgende kommentar til regeringens udmelding:

»Det er et gigantisk nederlag for Løkke. Det var ikke kun vigtigt for LA og Anders Samuelsen at få en skattereform, men også for Løkke og Venstre, som gik til valg på en skattereform.«

