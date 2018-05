Vi ønsker et stærkt transatlantisk samarbejde, siger udenrigsminister Anders Samuelsen før møde i Washington.

København. Det er vigtigt for Danmark at bevare og udbygge et stærkt transatlantisk samarbejde mellem Europa og USA.

Det fastslår udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), før han fredag møder sin amerikanske kollega, Mike Pompeo, i State Department i Washington, D.C.

- Der står især det transatlantiske samarbejde på dagsordenen. Det er vigtigt for Danmark at have gode forbindelser til USA. Det har vi også. De skal bare udbygges og holdes ved lige, siger Anders Samuelsen.

Han peger på konflikter i Mellemøsten som den syriske borgerkrig og et anspændt forhold til Rusland, så Danmark og andre Natolande har sendt soldater til de baltiske lande og Arktis, hvor Anders Samuelsen lige har været i Grønland.

Fredag møder forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) sin amerikanske kollega, James Mattis, i Pentagon. Møderne kommer, før et Nato-topmøde til sommer.

Spørgsmål: Er du bekymret over, at præsident Trump har aflyst topmødet 12. juni i Singapore med Nordkoreas leder, Kim Jong-un?

- På den ene side ville jeg utrolig gerne have haft mødet afholdt hurtigst muligt. På den anden side er det måske bedre, at mødet kommer i stand på det rigtige tidspunkt, hvor det er velforberedt, siger Anders Samuelsen.

Flere iagttagere kritiserer, at Trump og hans administration er svær at forudsige med mange jobskift i regeringen. Rex Tillerson er afløst som udenrigsminister af CIA-chefen Mike Pompeo.

- Vi forholder os til de mennesker, der er der. Tillerson var den første udenrigsminister, som jeg havde med at gøre. Nu er det Pompeo, som jeg har mødt ved et Natotopmøde, siger Anders Samuelsen.

- Jeg har et rigtig godt indtryk af ham. USA består. Amerikanske præsidenter kommer og går.

Anders Samuelsen afviser at flytte tyngden i dansk udenrigspolitik fra USA mod Tyskland og EU, fordi USA har afvist Paris-aften om klima og atomaftalen med Iran.

- Der er ikke noget modsætningsforhold. Vi har en stærk rolle at spille i EU. Få EU reformeret, så EU fokuserer på kerneopgaverne: Fred, frihed og frihandel. Vi har et stærkt forhold til Tyskland, siger Anders Samuelsen.

- Så bygger det hele på vort transatlantiske samarbejde med amerikanerne. Vor frihed bygger i høj grad på, at vi kan være trygge ved, at amerikanerne er der.

