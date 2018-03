Skattetrykket vil stige som følge af aftale om at lægge licensen over på indkomstskatten, har Cepos regnet ud.

København. Der er brug for at se nærmere på tallene bag aftalen om at afskaffe licensen og i stedet lade DR og anden public service finansiere over skattebilletten.

Det siger Liberal Alliances partileder, Anders Samuelsen, efter at beregninger fra tænketanken Cepos har vist, at aftalen vil få skattetrykket til at stige på langt sigt.

- Der har aldrig blandt de partier, der har indgået denne her aftale, været en intention om, at det skulle føre til skattestigninger. Det skal føre til det modsatte, siger Samuelsen.

Finansministeriet har fremlagt beregninger, der viser, at alle familietyper vil få en skattelettelse ud af aftalen. Men Cepos har regnet sig frem til, at skattetrykket vil stige med 500 millioner kroner efter 2025.

Finansminister Kristian Jensen (V) afviser Cepos' beregninger. Cepos tager fejl, mener han. Anders Samuelsens egen finansordfører, Joachim B. Olsen, har derimod intet at udsætte på Cepos' udregninger.

Og han mener derfor, at der er behov for at ændre aftalen for at sikre, at der også i den virkelige verden bliver tale om skattelettelser.

Anders Samuelsen svarer ikke direkte på, om Liberal Alliance kan stemme for aftalen, hvis det viser sig at øge skattetrykket. Han understreger, at målet er at få skatten ned.

- Hvis det viser sig - og lad os nu lige få kigget på tallene og trække vejret - at føre til det modsatte, så skal vi selvfølgelig have løst det.

Aftalen går ud på, at borgerne ikke længere skal betale licens på en særskilt regning. I stedet skal DR finansieres ved, at hver skatteyder får et mindre personfradrag.

Personfradraget reduceres med 2900 kroner, og ifølge Finansministeriet sikrer det, at der for alle familietyper samlet set vil stå et plus på bundlinjen i 2025. For par vil det kun være på 166 kroner om året, men dog et plus.

Det er de beregninger, Cepos har set efter i sømmene. Cepos tager udgangspunkt i, at licensen historisk set er steget med to procent årligt. Men fremover vil finansieringen af DR stige med pris- og lønudviklingen, som er tre procent.

Derved kommer Cepos frem til, at skattetrykket reelt stiger, når man når frem i tid.

/ritzau/