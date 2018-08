Den nuværende VLAK-regering bør få lov at fortsætte, hvis blå blok vinder valget, mener Anders Samuelsen.

København. Dansk Folkeparti bør give en garanti for, at den nuværende VLAK-regering kan fortsætte, hvis der er blåt flertal efter valget. Det mener Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen.

Kravet blev et centralt punkt på Liberal Alliances sommergruppemøde torsdag.

Anders Samuelsen er dog ikke parat til at garantere, at han vil støtte en blå regering bestående af Venstre og Dansk Folkeparti, som Dansk Folkeparti taler for.

Spørgsmål: Kan du give et helt klart svar på, om du vil støtte en regering bestående af Venstre og Dansk Folkeparti?

- Jeg går til valg på at fortsætte VLAK-regeringen. Jeg ser ingen grund til, at man skal eksperimentere med dronningerunder, som Dansk Folkeparti lægger op til. For det har historisk vist sig at kunne føre magten over i Socialdemokratiets hænder, siger Samuelsen og tilføjer:

- Jeg kan give en garanti for, at hvis der er et borgerligt-liberalt flertal, så skal det bruges til at føre borgerlig liberal politik i en borgerlig-liberal regering. Så må vi se, hvad det er for en. Vores udgangspunkt er, at den nuværende regering skal fortsætte. Alt andet er teori.

Svaret skaber usikkerhed om, hvad der vil ske, hvis blå blok vinder valget. Dansk Folkeparti har nemlig gjort det klart, at man ikke vil støtte den nuværende VLAK-regering.

Efter valget vil Kristian Thulesen Dahl bede om en dronningerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen (V) har opbakning fra DF til at danne en blå regering uden LA. En regering, som kan have deltagelse af DF.

Spørgsmål: Kan du give et helt klart svar på, hvad I gør, hvis der efter valget er blåt flertal, og der kommer en regering bestående af Venstre og Dansk Folkeparti. Vil I støtte sådan en regering?

- Vi går til valg på at fortsætte det nuværende samarbejde om at skabe borgerligt-liberale resultater. Det tror vi på, at man gør via den nuværende akse. Alt andet vil føre til mere socialdemokratisme og højere skatter.

Spørgsmål: Er en regering bestående af Venstre og Dansk Folkeparti en borgerlig-liberal regering?

- Alle de der bogstavspekulationer er vi slet ikke så avancerede, at vi kan gå ind i. Vi ser på, at vi har en VLAK-regering, der skaber gode resultater. Blandt andet med støtte fra Dansk Folkeparti. Det agter vi at fortsætte.

Spørgsmål: Men det er en gratis melding at kræve en garanti fra DF uden selv at ville give den?

- Men der er jo ingen grund til at bruge vores og jeres tid til at diskutere alle mulige andre kombinationer.

Spørgsmål: Du siger, at I ønsker en borgerlig liberal-regering, men Dansk Folkeparti ser anderledes på den økonomiske politik end jer. De ønsker vækst i det offentlige forbrug og har ikke den samme appetit på skattelettelser. Anser i dem for at være et borgerligt-liberalt parti?

- Så længe de er med til at lægge stemmer til så massive skattelettelser, som vi har fået igennem, så er det da klart, at det er tegn på, at de hører til på den side. Vi vil bare gerne have manet usikkerheden til jorden i forhold til, om de hører til på den side eller ej, siger Anders Samuelsen.

