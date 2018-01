Udenrigsminister Anders Samuelsen drøftede blandt andet det nye danske forsvarsforlig med Rex Tillerson.

Washington. Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har været på besøg i den amerikanske hovedstad, Washington, hvor han mødtes med Rex Tillerson, den amerikanske udenrigsminister.

- Vi havde et godt og konstruktivt møde, hvor vi kom rundt om mange af de emner, som både optager USA og Danmark.

- Det var også en anledning til at understrege, at det er et godt samarbejde, der er mellem USA og Danmark på rigtig mange områder, fortæller ministeren sent mandag aften dansk tid.

Det nye danske forsvarsforlig, som faldt på plads søndag, blev også rundet.

- Der var stor tilfredshed med, at vi nu fra dansk side for første gang i mange år har besluttet os for at øge bevillingerne til Forsvaret.

- Samtidig med at der også er en klar erkendelse fra den amerikanske administration af, at de steder, hvor Danmark bidrager, så gør vi det også på et meget højt og professionelt niveau, siger Anders Samuelsen.

Det nye forlig tilfører 12,8 milliarder kroner til Forsvaret frem mod 2023. Det er første gang siden den kolde krig, at Forsvaret har fået en egentlig budgetforøgelse.

Ud over det danske forsvarsforlig fik de to udenrigsministre blandt andet diskuteret forholdet til Rusland, Ukraine og indsatsen i Mellemøsten.

Konflikten mellem Nordkorea og Sydkorea nåede de to ministre også at runde.

- Der er meget at nå rundt om på sådan et møde. Men jeg synes, at det gik rigtig fint, siger Samuelsen.

På spørgsmålet, om hvad det vigtigste, som Samuelsen kunne tage med sig fra mødet, var, lyder svaret:

- Det var en understregning af, at det forhold, som har været rigtig godt mellem Danmark og USA, stadig er rigtig godt.

Det er ikke første gang, at Samuelsen møder Tillerson. De har tidligere mødt hinanden - blandt andet i forbindelse med et møde om Arktis sidste år.

/ritzau/