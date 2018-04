Udenrigsministeren tilbringer hele næste uge i USA. Syrien, Rusland og Nordkorea skal vendes med John Bolton.

København. Det handler om at pleje og styrke forholdet til USA.

Det siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), som i næste uge er i USA.

Her skal han blandt andet mødes med præsident Donald Trumps nyudnævnte nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton.

- Jeg ser rigtigt meget frem til at besøge USA igen. Det transatlantiske partnerskab er en hjørnesten i Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det er et forhold, vi skal pleje og styrke.

- USA og Danmark har fælles interesser og deler værdier i forhold til mange af de globale udfordringer, siger Samuelsen i en pressemeddelelse.

Først gælder det mødet med John Bolton i Washington.

- Mit møde med John Bolton vil være en mulighed for at diskutere, hvordan vi sammen adresserer udfordringerne.

- Det gælder ikke mindst i forhold til situationen i Syrien og forholdet til Rusland, hvor det er helt centralt, at vi fastholder et stærkt transatlantisk sammenhold.

- Jeg forventer også, at vi får lejlighed til at drøfte situationen i Nordkorea og Iran-atomaftalen, der ligeledes står øverst på den amerikanske og internationale dagsorden, siger Samuelsen.

I sidste måned blev John Bolton udnævnt som Trumps nye nationale sikkerhedsrådgiver.

John Bolton betragtes som en af høgene på den republikanske højrefløj, og han mener, at USA og Vesten står over for en række trusler fra deres fjender.

Da han blev udnævnt, sagde den tidligere FN-ambassadør på latin "si vis pacem, para bellum". Ordsproget betyder på dansk: Hvis man vil have fred, må man forberede sig på krig.

Efter besøget i Washington tager Samuelsen til Houston. Her vil han åbne det nye danske generalkonsulat og mødes med repræsentanter for danske og amerikanske virksomheder.

Sidst på ugen går turen til Seattle, hvor han sammen med kronprinsesse Mary blandt andet skal deltage i åbningen af et nyt nordisk museum.

Også i Seattle mødes Samuelsen med repræsentanter for danske og amerikanske virksomheder.

