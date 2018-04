En video har fanget lidt af angrebet over Damascus.

Danmark støtter ubetinget USA-ledet angreb i Syrien, men kommer ikke til at deltage aktivt, siger Samuelsen.

Washington. Den danske regering bakker op om nattens angreb i Syrien, men der bliver ikke tale om et aktivt dansk bidrag, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

- Vi sender et fuldstændigt utvetydigt signal om, at vi bakker op om den aktion, som amerikanerne, briterne og franskmændene nu har indledt.

- Men jeg regner på ingen måde med, at vi skal deltage. Vi deltager aktivt på anden vis. Vi er en af de største donorer i området i forhold til at sørge for stabiliseringsindsats som for eksempel nødhjælp, siger udenrigsministeren.

- Vi deltager i kampen mod Isil (IS) i Irak, hvor vi har haft stor succes sammen med en stor koalition at få bekæmpet Isil, så de stort set er væk fra Irak. Og vi står i spidsen for at få de ansvarlige for de krigsforbrydelser, der er foregået, stillet for en domstol, siger han.

Danmark støtter ubetinget op om et angreb udført af styrker fra Frankrig, Storbritannien og USA mod udvalgte mål i Syrien, der fandt sted natten til lørdag.

Angrebet kommer, efter sidste weekends angreb med kemiske våben i den syriske by Douma, som Syriens præsident, Bashar al-Assad, beskyldes for at stå bag.

Udenrigsministeren kalder giftangrebet for uhyrligt. Netop brugen af kemiske våben er en særligt skærpende omstændighed, siger den danske udenrigsminister.

- Giftgas er øverst på det internationale samfunds liste over ting, man ikke må gøre. Giftgas har den kedelige effekt, at det kan bredes ud og ramme rigtig, rigtig mange mennesker, hvis det for eksempel bliver brugt i drikkevand.

- Det betyder, at det pludselig bliver en helt anderledes konflikt. Det går simpelthen ikke, at man tillader brugen af det, siger udenrigsminister Anders Samuelsen.

/ritzau/