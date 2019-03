Skræmmekampagner er nærmest et fast element i enhver valgkamp. Og det er venstrefløjen, der i øjeblikket står for den, lyder det fra LAs politiske leder, Anders Samuelsen.

»Venstrefløjen skræmmer os med vilde beskrivelser af, hvordan vores samfund er lige ved at knække over. Om hvordan danskerne holdes nede af en lille, superrig elite, der løber med det hele,« sagde han i sin tale til partiets landsmøde i København lørdag.

Billedet, venstrefløjen forsøger at tegne, har ikke meget med virkeligheden at gøre ifølge Samuelsen, lod han forstå.

»Falske forestillinger, som helt ignorerer, at Danmark er et af verdens allermest lige og rige lande. Som ignorerer, at der har været indkomstfremgang for både høje og lave arbejdsindkomster i de senere år.«

Adspurgt erkender Anders Samuelsen dog, at venstrefløjen ikke har patent på at skabe frygt.

»Den er bestemt også til stede på højrefløjen,« siger han - uden at nævne hverken navne eller partier.

Målgruppen for frygt-kampagnen er de vælgere, der afgør valget.

»Det er de vælgere, der flytter sig mellem Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.«

Anders Samuelsen påtager sig gerne rollen som ham, der på bedste 'Kejserens nye klæder'-vis siger, at det ikke passer.

»Verden bliver bedre og bedre hver eneste dag.«

Og det er den også blevet hver eneste dag, Liberal Alliance har siddet i regering, lyder det overalt på landsmødet. Det har 'ubetinget' været al besværet værd, fastslår Anders Samuelsen.

»Vi har lært meget. Vi har også begået fejl. Det har Venstre også. Det har De Konservative også. Spørg SF, da de var i regering, om de ikke også begik fejl.«

Det har partiet gentagne gange erkendt, at det gjorde.

Ifølge politisk kommentator ved Altinget Erik Holstein skulle Liberal Alliance aldrig være gået i regering.

»Partiet begik præcis samme fejl som SF - at gå i regering for enhver pris. Anders Samuelsen havde held med at genrejse partiet ved sidste valg, hvilket var flot. Dernæst satte han så hele partiets eksistens på spil ved at kravle meget højt op i et træ for at falde ned med et kæmpe bump,« sagde han til B.T. lørdag.

En vurdering, Anders Samuelsen ikke overraskende afviser.

»Modsat SF er vi jo blevet i regering. Vi har holdt fast. SF ville gerne trække Danmark til venstre og lykkedes ikke med det, mens vi ville trække Danmark til højre og er lykkedes med det.«

Måske kunne I været nået længere uden for regering?

»Det tror jeg ikke. Det er jo ikke sådan, at bare fordi man står udenfor, så går man frem. Bare se på Dansk Folkeparti. Det går dem ikke blændende i målingerne. At stå udenfor giver en kortere arbjedsuge, men vi har fået flere resultater igennem ved at være med.«

Det har kostet jer hver tredje vælger siden sidste valg. Er det kommet bag på jer?

»Nej. Det var kalkuleret. Vi er på samme niveau som 2011-valget på omkring 5 procent.«

Er det tilfredsstillende?

»I 2010 var vi på 0,0 procent. Seks år senere gik vi i regering med seks ministre. Jeg ved ikke, om nogen nogensinde har gjort noget lignende,« siger Anders Samuelsen.

»Jeg kan godt se mig selv i øjnene. Men man kommer ikke så langt uden at være rimelig stålsat.«