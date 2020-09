Liberal Alliances tidligere leder Anders Samuelsen storroser på landsmøde medlemmer, der er gået i vrede.

Efter at have holdt tand for tunge, siden han med tårer i øjnene trak sig som leder for Liberal Alliance efter valget i 2019, åbner Anders Samuelsen på partiets landsmøde 2020 op for posen.

Den afgåede formand, der stod i spidsen for partiet, da det kollapsede i valgkampen, brugte store dele af sin taletid på at hylde en række personer, der siden valget har forladt partiet i vrede over hans arvtagere.

- Der er nogle navne, som jeg ikke kan undlade at nævne, sagde Anders Samuelsen til en sal, der blev meget stille.

Den første på den liste var tidligere formand Leif Mikkelsen. Han gik i vrede og frustration fra partiet, da det mangeårige medlem Søren Kenner blev ekskluderet for at kritisere partiet.

Folketingsmedlemmet Henrik Dahl havde nemlig også været ude efter valget med en hård kritik. Uden at blive ekskluderet.

- At Leif gik som formand før tid er der ingen tvivl om, at jeg forstår og respekterer, sagde Anders Samuelsen.

Næste navn på listen, som Anders Samuelsen takkede, var Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der forlod partiet, da Alex Vanopslagh blev valgt som formand.

- Uanset at han gik i skuffelse, og at vi havde vores kampe, så kan hans betydning ikke overvurderes. Jeg har forståelse for, at han gik, sagde Anders Samuelsen.

Kort derefter nåede Anders Samuelsen til den ekskluderede Søren Kenner:

- Uden Søren Kenners evner og fabelagtige kampagner, så var vi ikke lykkedes med at gå fra 0,0 procent over spærregrænsen og videre.

- Han kan være frygteligt irriterende. Men hans betydning kan man ikke tale sig fra. At I valgte at smide ham ud, det var en kæmpe skuffelse for mig, sagde Anders Samuelsen.

Herefter begav den tidligere politiske leder sig ud i en opsang til den nye ledelse af partiet.

- Jeg besluttede efter valget, at jeg ikke ville sige noget om politik. Men jeg vil i dag komme med en lille parentes til dem, der taler om Liberal Alliance 2.0, sagde Anders Samuelsen og sendte en sidste bredside afsted:

- Fint nok, at I gerne vil fortrængte LA 1.0. Men mit budskab er, at I ikke må kappe værdierne.

- I skal holde fast i de grundværdier, der var i Liberal Alliance 1.0. Der er ingen fremtid for et småsurt, rasende, globaliseringsangst, "alt handler om islamisme" parti.

/ritzau/