Udenrigsminister får næse for håndtering af kommende krigsudredning af indsatsen i Kosovo, Afghanistan og Irak.

Et flertal i Folketinget tildeler udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) en politisk næse, som partierne bag kalder en lille en af slagsen.

Den får han for at at give forskere bag en krigsudredning tilladelse til at bringe citater fra fortrolige møder i et af Folketingets nævn.

Flertallet består af regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, samt Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Sagen handler om en udredning af den danske deltagelse i krigene i Kosovo, Irak og Afghanistan. Den offentliggøres 5. februar.

/ritzau/