Tonen er rå og ikke specielt hjertelig mellem to af blå bloks hovedpersoner, udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og DFs formand Kristian Thulesen Dahl.

Thulesen Dahl siger i B.T. søndag, at han vil i regering efter næste valg. Sammen med Venstre og Konservative og uden Liberal Alliance.

Men det er noget, der kommer til at ske engang - altså noget, der kan have lanfe udsigter, må man forstå på en Facebook-kommentar fra Anders Samuelsen.

Udenrigsministeren driller også DF-formanden med at det er meget sjovere at være i regering end at være udenfor.

»Tror bare jeg koncentrerer mig om at VÆRE i regering og nyde resultaterne i form af lavere skatter, færre afgifter, lavere reg.afgift, mere vækst, færre regler og mere frihed. Stille og roligt i den rigtige retning. Klart sjovere end at tale om måske at KOMME i regering. En gang. Go sommer til alle,« skriver Anders Samuelsen i en kommentar til B.T.s artikel.

Der langede Kristian Thulesen Dahl hårdt ud efter Anders Samuelsen:

»Jeg synes ikke, Liberal Alliance skal være et regeringsparti efter næste valg, fordi de har ageret på en måde de seneste år, så de har blokeret for, at vi andre kunne forhandle på ordentlig vis. Ellers kan DF, Venstre og Socialdemokratiet blive enige om masser af ting, som der er stor enighed om i den danske befolkning. Og det kan vi ikke, hvis LA boykotter på det økonomiske område, eller hvis De Radikale boykotter på udlændingeområdet, sagde han.

Men Thulesen Dahl har ifølge en Gallup måling bedre fat i vælgernes ønsker, end Anders Samuelsen har

Målingen i Berlingske viste for nylig, at en VKO-regering er borgerlige vælgeres foretrukne kontellaton efter næste valg.

Spørger man V-vælgerne, ønsker de en regering med V, DF og K. Eller en regering bestående af V, DF og S.

Spørger man alle borgerlige vælgere, er deres favorit en regering bestående af V og DF eller en regering bestående af V, DF og K.