Ofrede statsminister Lars Løkke Rasmussen sine mangeårige støtter og nærmeste allierede, da han en iskold novemberaften dannede VLAK-regeringen i 2016?

En ny bog - skrevet af udenrigsminister og Liberal Alliances politiske leder, Anders Samuelsen - peger i den retning.

Samtidig lægger politisk kommentator Lars Trier Mogensen heller ikke fingre imellem, når han nederst i artiklen beskriver Løkke som en kyniker, der er klar til at »ofre hvem som helst«.

I bogen ‘Ikke for mine blå øjnes skyld’ beskriver LA-lederen mødet, hvor Venstre, Liberal Alliance og Konservative skulle blive enige om fordelingen af ministerposter.

Foto: Philip Davali

Og her står det klart, at Lars Løkke Rasmussen på ingen måde gik til yderligheder for at redde - eller frede - hverken Søren Pind som justitsminister eller Troels Lund Poulsen som erhvervsminister.

To Venstre-profiler, der ellers - i hvert fald indtil dengang - havde været nære støtter til V-formanden, og som havde stået ham bi, da han tilbage i 2014 var ved at blive væltet som Venstres formand.

I bogen skriver Samuelsen:

»Søren Pape sagde med det samme, at de ville have tre ministerier, og at Liberal Alliance skulle have seks, og så kunne Venstre få resten. Det kom noget bag på Løkke, men han samlede sig hurtigt og sagde, at det var i orden. Blot Venstre fik Statsministeriet og Finansministeriet, kunne vi vælge, hvad vi ville have.«

Kunne vælge helt frit

‘Ikke for mine blå øjnes skyld’ udkom mandag, og tirsdag var Anders Samuelsen et smut forbi B.T.s livestudie, hvor han uddybede sine citater i bogen.

Direkte adspurgt til hvad Løkkes holdning om at beholde ministre som Inger Støjberg, Søren Pind og Troels Lund Poulsen på deres poster, svarede Anders Samuelsen:

»Det må du spørge ham om.«

Senere uddybede Samuelsen og lagde flere detaljer til det tovtrækkeri, der havde udspillet sig mellem V, LA og K under ministerkabalen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterede tirsdag d. 8 marts 2011 sine nye ministre Søren Pind, Troels Lund Poulsen samt Peter Christensen. Foto: Christian Als

Og til analysen af, at Søren Pind og Troels Lund Poulsen var blevet tildelt nogle ministerposter, der var lavere rangerende end dem, Liberal Alliance havde, svarede Samuelsen:

»Objektivt set er det jo rigtigt. Det var sådan, vi fik det at vide. At vi kunne vælge, og så ville Venstre tage resten,« siger Anders Samuelsen, som samtidig understreger, at det fra Løkkes side nok også handlede om en strategisk smart handling:

»Men man kan også sige, at han ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv skulle have en regering til at fungere, så hvis han også begyndte at slås med os om at få os placeret på marginaliserede ministerposter, så ville han måske komme ret dårligt i gang med selve regeringssamarbejdet.«

»Så han har også stået i et dilemma dér. Men det var i hvert fald positivt overraskende nemt at få lov til at vælge selv.«

Argumenterede han på noget tidspunkt for, at Søren Pind - som senere forlod politik - og Troels Lund Poulsen skulle have lov til at beholde deres poster?

»Ikke som jeg husker det. Nej.«

Klar til at ofre hvem som helst

Ifølge politisk kommentator Lars Trier Mogensen er der ingen tvivl om, at Lars Løkke Rasmussen den novemberaften under regeringsrokaden på allerkyniske vis ofrede sine to nærtstående Venstre-løjtnanter:

»Den konkrete ofring af Søren Pind og Troels Lund Poulsen viste, at når det kommer til stykket, så er Løkke fuldstændig usentimental og i virkeligheden primært drevet af personlige interesser og interessen for at blive siddende ved magten.«

Lars Trier Mogensen understreger det brogede i, at Løkke tidligere har hævdet, at han ikke vil være statsminister for enhver pris, fordi der er nogle særlige linjer og principper, han ikke vil gå på kompromis med.

»Men der må man bare sige, at han på samme måde, som han i den politiske substans har været villig til at sælge ud og ofre alle principper, så har han også i forhold til sine politisk nære relationer været villig til fuldstændig ubarmhjertigt at skære båndet og ofre hvem som helst, hvis det bare på kort sigt havde en lille gavnlig effekt for ham selv.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen, Søren Pind og Inger Støjberg.