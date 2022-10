Lyt til artiklen

Præcis samme sted. På præcis samme tidspunkt.

Og det er slet ikke aftalt.

Lørdag klokken 10:30 skal både landets statsminister Mette Frederiksen og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg møde vælgerne på Nytorv i Aalborg.

Det fremgår af begge partiers lørdagsplaner for deres formænd, der stiller op i netop Nordjylland.

Her ses Inger Støjberg fører kampagne fredag i Aalborg. Her skal hun møder hun op igen lørdag. Og denne gang på samme tidspunkt som statsminister Mette Frederiksen. Foto: Thomas Nørmark Krog Vis mere Her ses Inger Støjberg fører kampagne fredag i Aalborg. Her skal hun møder hun op igen lørdag. Og denne gang på samme tidspunkt som statsminister Mette Frederiksen. Foto: Thomas Nørmark Krog

»Det er helt tilfældigt, og ikke noget vi har aftalt,« siger Inger Støjberg.

Så aalborgenserne kan altså se frem til både at få en rød rose af Mette Frederiksen, og et cover til mobiltelefonen, Inger Støjberg deler ud af til vælgerne.

Om Mette Frederiksen og Inger Støjberg, så ignorerer hinanden, nøjes med at hilse på hinanden eller begynder at diskutere politik, er et godt spørgsmål.

B.T. møder op på Nytorv i Aalborg klokken 10:30, og dækker, hvad der sker.