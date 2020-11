Regeringens indgreb i minkavlen svarer til ekspropriation. Derfor skal der betales fuld erstatning, lyder det.

En samlet blå blok opfordrer nu regeringen til at give minkavlerne fuld erstatning.

Det skriver partilederne for de fem partier i blå blok i et fælles brev til statsminister Mette Frederiksen (S).

Brevet kommer, efter regeringens beslutning om, at alle mink i Danmark skal aflives. Aflivningen sker for at forhindre spredning af muteret coronavirus fra mink kaldet cluster 5.

I brevet skriver de fem blå partiledere blandt andet:

- Statsministerens beslutning om at lukke det danske minkerhverv svarer til ekspropriation. Derfor er det vores opfattelse, at regeringen bør gøre det eneste retfærdige og sikre minkavlerne fuld erstatning for deres tab. Vi forventer, at regeringen snarest fremlægger et forslag, der kan sikre dette, hedder det i brevet.

Brevet er underskrevet af Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, og Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh.

Ifølge Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, svarer regeringens beslutning til en "de facto nedlukning" af erhvervet.

Spørgsmål: Skal staten opkøbe ejendommene i en egentlig ekspropriation, eller hvad forestiller I jer konkret?

- For mange af de minkavlerne, som ser deres livsværk forsvinde mellem fingrene på dem, så kunne man ligeså godt have anlagt en motorvej igennem deres ejendom. Derfor er det også den måde, vi må betragte det på. Så vores udgangspunkt til forhandlingerne er fuld erstatning til minkavlerne, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han erkender, at det bliver dyrt at give fuld erstatning. Men ifølge Ellemann kan pengene hentes fra ubrugte midler i de puljer, der tidligere på året blev sat af til hjælpepakker.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har indkaldt til forhandlinger om spørgsmålet mandag. Regeringen afventer dog fortsat en juridisk afklaring af spørgsmålet om ekspropriation.

- Vi møder konstruktive op på mandag, og vi håber, at regeringen gør det samme. Det er vigtigt, at blå blok nu står samlet i forhandlingerne, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Nye Borgerlige vil møde op til forhandlingerne med et krav om, at minkavlerne gives fri proces, hvis spørgsmålet om ekspropriation ender i en retssal.

- Man kan snildt forestille sig, at det kommer til retssager. Det skal de have kræfterne til i en svær økonomisk situation. Derfor skal de have mulighed for fri proces. Det mener vi er åbenlyst, siger Nye Borgerliges Peter Seier Christensen.

/ritzau/