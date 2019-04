Et nyt højrefløjsprojekt kan ændre EU's fremtid. Men vejen derhen bliver langt fra nem, vurderer Marlene Wind.

Der er god grund til at holde øje med, hvad der kommer ud af den nye fælles alliance, som blandt andet Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, og Dansk Folkeparti præsenterede i dag.

Det mener professor ved Københavns Universitet Marlene Wind.

Projektets fremtid kan blive svær, men potentielt meget betydningsfuldt for EU, vurderer hun.

Ifølge professoren har de forskellige højrefløjspartier hidtil været for splittede og svage til at have en mærkbar effekt på EU-Parlamentets gøren og laden.

- Men kan de få fælles fodslag og få en fælles stor højrenational gruppe, kan det få en stor betydning for samarbejdet i EU-Parlamentet og muligheden for overhovedet at lave lovgivning.

- For de vil være imod rigtig mange ting. De vil tage det europæiske samarbejde et helt andet sted hen. Det bekymrer mange af dem, der sidder med magten, at der pludselig er den her nye forening.

Dansk Folkeparti og Matteo Salvinis parti, Lega, præsenterede mandag sammen med tyske Alternative für Deutschland og det finske parti De Sande Finner deres fælles nationalkonservative projekt.

Det er ifølge Anders Vistisen, der er gruppeformand for Dansk Folkeparti i EU-Parlamentet, endnu ikke afgjort, om der bliver tale om en partigruppe i parlamentet eller en alliance på tværs af flere grupper.

Hvorvidt der bliver tale om en partigruppe afgøres blandt andet af, om gruppen efter valget til EU-Parlamentet i maj opfylder kravene til at danne en partigruppe.

Her kræves 25 medlemmer af parlamentet fra syv medlemslande.

Selv om der er rigeligt af partier på den euroskeptiske eller -kritiske fløj i parlamentet, bliver det ifølge Marlene Wind nemmere sagt end gjort at få partierne samlet i et fælles projekt.

- Det er en meget blandet gruppe partier, man prøver at forene. Der er stor uenighed inden for de her mange forskellige EU-skeptiske grupperinger, siger hun.

- Nogle ønsker omfordeling af asylansøgere. Andre vil ikke røre det med en ildtang. Nogle er begejstrede for Vladimir Putin (Ruslands præsident, red.). Andre kan ikke fordrage Rusland.

/ritzau/