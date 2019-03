325 personer har forsøgt at blive opstillet for Partiet Klaus Riskær Pedersen, oplyser formanden. Onsdag er yderligere seks sluppet gennmen nåleøjet.

I begyndelsen var han kun sig selv, men efterhånden er Partiet Klaus Riskær Pedersen kommet op på ni folketingskandidater.

En af dem er Gert Dyrn, der er advokat og har en fortid som folketingskandidat for Radikale Venstre på Fyn tilbage i 2002 - ligesom han forsøgte sig som byrådskandidat i den daværende Ringe Kommune uden at blive valgt.

Senere meldte han sig ind i Ny Alliance og fulgte også med, da partiet i 2008 blev til Liberal Alliance, men stod så af.

»Det blev for liberalistisk,« siger han i dag.

Klaus Riskær Pedersen, der er tidligere medlem af Europa-Parlamentet for Venstre og forud for sidste valg gjorde tilnærmelser til Alternativet, har tidligere sagt, at han foretrækker kandidater med et blankt politisk cv.

Han erkender dog i dag, at politisk intereserede har det med at have engageret sig politisk på et eller andet tidspunkt i deres liv.

»Der er ikke det fjerneste galt med, at man har nogle erfaringer med i bagagen, men partiet står ikke åbent for løsgængere og for kandidater, der kommer direkte fra et andet parti,« siger lyder det fra partistifteren..

Gert Dyrn, der er altså nu er engageret i sit tredje eller fjerde parti, afhængig af hvordan man regner, glæder sig til blandt andet at tegne partiet på udenrigspolitikken.

»Vi har ikke den disciplinering og det politiske hierarki som andre partier har. Vi vil gerne genoplive den klassiske tanke om at man er valgt på sit mandat og sin personlige observans,« siger Gert Dyrn.

For hans nye partiformand, Klaus Riskær Pedersen, er det afgørende, at kandidaterne ikke ser politik som en mulig levevej.

I alt har 325 personer henvendt sig med ønske at blive opstillet for partiet.

»Jeg har sagt nej til en del, der eksempelvis har været opstillet for Liberal Alliance og Dansk Folkeparti ved sidste valg, men som ikke blev valgt. Dem er jeg ikke interessseret i at opstille.«

Vi har for få kvinder. Det er et kæmpe problem, som jeg meget gerne vil gøre noget ved. Klaus Riskær Pedersen, partiformand

Kan man blive opstillet for dit parti, hvis man stillede op ved valget i 2011 - eller skal vi længere tilbage?

»Jeg har ikke en firkantet regel, men grundlæggende er vi ikke interesseret i personer, der har halset efter at blive valgt,« siger Klaus Riskær Pedersen.

Han har yderligere ni kandidater klar inden for de næste par uger - blandt andet i storkredsene Sydjylland og Nordjylland.

Partiet har dog en udfordring forude, som ikke lige lader sig løse.

»Vi har for få kvinder. Det er et kæmpe problem, som jeg meget gerne vil gøre noget ved. Vi har ikke kønskvotering, men jeg ser gerne, at begge køn er repræsenteret ordentligt i folketingsgruppen,« siger han.

Foruden Gert Dyrn er de seks nye folketingskandidater Søren Søfelt, Morten Pihl-Andersen, Martin Nordstjerne Rasmussen, Anette Prang og Mogens Birkelund.

Partiet har nu kandidater opstillet i storkredsene Nordsjælland, Københavns Omegn, København, Sjælland, Fyn og Østjylland.

Målet er at stille op med i alt 18 kandidater, så vælgerne i alle storkredse på nær Bornholm har to kandidater at vælge imellem til det kommende folketingsvalg.