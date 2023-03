Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sagen om vilde bonusser til energikøbmænd havner nu på bordet hos Lars Aagaard (M), der er klima-, energi- og forsyningsminister.

Klokken 15.30 skal partierne bag energiforliget på Christiansborg mødes i Energiministeriet, og her vil Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, tage bonussen op med ministeren.

»Det er fuldstændig vanvittigt, som energisektoren er kommet ud af trit med virkeligheden. Mens rigtig mange danskere frygter at måtte gå fra hus og hjem på grund af høje energiregninger, så vælter man sig i kæmpe bonusser,« siger Morten Messerschmidt og tilføjer:

»Det skal naturligvis stoppes. Energisektoren minder mest af alt om et monopolmarked. Og så skal man opføre sig anstændigt.«

Morten Messerschmidt er Formand for Dansk Folkeparti. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Morten Messerschmidt er Formand for Dansk Folkeparti. Foto: Ida Marie Odgaard

Dermed har han altså samme holdning som Pelle Dragsted fra Enhedslisten.

»Så de mennesker, der spekulerede i at presse priserne maksimalt op på el, så almindelige mennesker måtte fryse og blev fattige, bliver nu forgyldt med million-bonusser. Er det sådan en økonomi, vi ønsker. Eller kan vi gøre det bedre?,« skriver han på Twitter.

Energi Danmarks ejer, Andel, afviser, at man vil udbetale bonusser i størrelsen op til 300 millioner kroner, Finans.dk mandag har afdækket.

»Aftalen, der var en kollektiv forhandlet bonusordning, var indgået af den adm. direktør for selskabet på det tidspunkt (Jørgen Holm Westergaard, red.). Vi kan i den forbindelse understrege, at der ikke udbetales resultatbonusser for 2022 på hverken to- eller trecifrede millionbeløb, hvilket er indregnet i selskabets regnskab, der offentliggøres i starten af maj. Det er Energi Danmarks klare politik, at bonusser er med cap/loft – det har det været tidligere, og det er det fortsat,« hedder det i en skriftlig udtalelse fra kommunikationsdirektør Rikke Trikker til Finans.dk.

Lars Aagaard slår fast, at han ikke vil blande sig i virksomhedernes bonusaftaler:

»Vi har fri løndannelse i Danmark. Det er ikke regeringen, der fastsætter lønningerne i energiselskaberne, det gør ledelsen i samarbejde med bestyrelsen og bestyrelsen i samarbejde med ejerne. Det er et sundt og godt princip. Men jeg vil gerne opfordre bestyrelserne til at følge anbefalingerne om god selskabsledelse og med jævne mellemrum overveje, om vederlag og bonusser står i et rimeligt forhold til den enkeltes ansvar og indsats,« udtaler han i en skriftlig kommentar til mediet.