'Nogle gange må man give slip med begge hænder, tabe sig selv for at finde fodfæste et nyt sted.'

Mia Wagner har meddelt, at hun ikke længere skal være minister.

Det skyldes helbredsmæssige årsager og på Instagram giver hun en længere forklaring.

'Jeg er selvfølgelig stadig noget rystet over, hvad der skete i sidste uge.'

'For fem år siden fik jeg diagnosticeret to hjertelidelser og indopereret en pacemaker. Jeg har efterfølgende gennemført flere krævende projekter, blandt andet deltaget i fire sæsoner af Løvens hule og startet Nordic Female Founders under stor mediebevågenhed uden at mærke noget til mit hjerte.'

For en uge siden blev hun udråbt til ny minister for digitaliseringsminister og minister for ligestilling, hvor hun erstattede Marie Bjerre.

Mia Wagner blev hentet ind fra højre af Venstres nye formand Troels Lund Poulsen.

Men få dage efter måtte hun sygemeldes, da hun faldt om derhjemme foran sin søster og datter.

Ligesiden har hun været sygemeldt og torsdag er det endegyldigt stop i dansk politik.

'Jeg er d.d. trådt tilbage som minister for digitalisering- og ligestilling. Min krop og vilje deler åbenbart ikke livsdrøm. Jeg har derfor meddelt Troels Lund, at jeg ønsker at stoppe som minister, for jeg er nødt til at lytte til min krop og tage hensyn til mit helbred.'

'Jeg er selvfølgelig ærgerlig over situationen, for som så mange af jer har skrevet til mig, så har det været min oplevelse, at netop minister for digitalisering og ligestilling var det perfekte match for mig.'

'Jeg er ved godt mod, og håber at yderligere undersøgelser, kan give nogle svar. Jeg ved ikke, hvornår jeg er klar igen.'

Klokken 9.15 bliver Marie Bjerre præsenteret som ny minister for prinsesse Benedikte, hvorefter der vil være et kort doorstep foran Amalienborg.

Du kan følge dagens politik på bt.dk.