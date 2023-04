Et særligt skilt på Frederiksberg Hospital har vakt undren, efter Lotte Kofoed, der er rådmand i Frederiksberg Kommune for SF, delte det på sociale medier.

»Jeg synes, det er unødvendigt og indiskret. Det virker grotesk. Jeg ved godt, at det ikke er intentionen, men der kan være noget udskamning forbundet med det. Her må vi simpelthen finde en bøtte maling og få det fjernet,« siger Christoffer Buster Reinhardt, der politisk leder for Konservative i Region Hovedstaden, til B.T.

Skiltet henviser til abortrådgivning og står med store bogstaver over ventepladserne.

Lotte Kofoed mener, at skiltet er lavet uden omtanke for de patienter, som rent faktisk skal gøre brug af rådgivningen.

»Det er et problem, for der kan være rigtig meget skam forbundet med at få en abort. Der er et tabu omkring det.«

»Derfor tror jeg, at det må være rigtig ubehageligt at sidde der til offentlige skue, for man synes nok aldrig, at det er en fed samtale at skulle have,« siger hun.

Billedet fra Frederiksberg Hospital blev lagt op i går aftes, og allereder dér tog Christoffer Buster Reinhardt affære.

»Jeg skrev til de rette personer i går aftes, og jeg er i dialog med dem her til morgen om at få fjernet skiltet. Vi finder en løsning i dag, men det bliver nok ikke fjernet samme dag,« siger han.

I regionen har man fundet frem til, hvor skiltet er, og man har besluttet at fjerne ordet abort fra selve skiltet.

Der er bestilt en maler, oplyser Christoffer Buster Reinhardt.