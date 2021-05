Mattias Tesfaye maser sig gennem mængden af mennesker. 2.000 langelændere, der med tårer i øjnene og truende knytnæver råber. De kalder ham kujon og diktator.

»Mattias Tesfaye – Langeland siger nej,« lyder råbene.

Det står der også på store skilte på vejen til Bagenkop, hvor det er planen at indlogere 130 afviste, kriminelle asylansøgere på Gulstavvej 7, som regeringen få dage før har købt til overpris.

Begivenheden er planlagt og koordineret i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) taler med pressen efter mødet, hvor han har haft partiernes udlændingeordførere til møde om udrejsecenteret på Langeland, på Christiansborg i København tirsdag den 25. maj 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

»Jeg regnede det for en administrativ beslutning. Jeg vidste godt, at SF ville blive vrede, og jeg ønskede ikke at prøve at fedte dem ind i en upopulær beslutning. Men man må stå på mål for sin politik,« siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, der de sidste 23 år har taget rejsen fra den yderste venstrefløj til socialdemokratisk hardliner.

Han orienterer først borgmester Tonni Hansen (SF) og SFs leder, Pia Olsen Dyhr, dagen før han offentliggør beslutningen. Torsdag i sidste uge møder han de rasende langelændere på hjemmebane, og han regner stadig med at gennemtvinge sin beslutning.

»Senere viser det sig, at de borgerlige vil tage det ned i salen og præsentere et politisk flertal imod det. Og jeg har jo siddet i elevrådet, siden jeg var en stor dreng, og bøjer mig for flertal. Det har jeg ikke ondt i røven over. Det er helt legitimt,« siger Mattias Tesfaye om mindretalsregeringens største nederlag.

»Jeg kan meget godt lide ham, og han er god til at tage kontakt. Men det har ikke været noget kønt forløb. Han har fået et sæbeøje,« siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard.

»Det har nok været regeringens dårligste uge. Den har fået nogle dybe ridser i lakken, og der er slået nogle skår af den udlændingepolitiske troværdighed,« siger politisk kommentator Noa Reddington til TV 2.

Borgermøde i Humblehallen på Langeland, hvor Mattias Tesfaye blev spurgt ind til regeringens beslutning om at placere et udrejsecenter på Langeland. Foto: Tobias Kobborg

Det virker som at stikke hovedet i munden på en tiger at placere det nye udrejsecenter i landets eneste kommune med en SF-borgmester. Og SF’erne, der ellers har været det mest loyale støtteparti, er da også rasende over bagholdsangrebet.

Efter mødet med partiernes udlændingeordførere tirsdag opgiver Mattias Tesfaye planerne om Langeland live på DR1.

»Der er et flertal imod beslutningen. Derfor dropper vi planerne. Udrejsecenteret må foreløbig blive på Kærshovedgaard i Midtjylland,« siger han.

DF er repræsenteret ved formand Kristian Thulesen Dahl, og han er rystet over mødet.

»Jeg var målløs. Vi blev inviteret på boller i karry i ministeriet, og der var afsat en time til mødet. Så gennemgik Tesfaye forløbet. Vi blev ikke bedt om at komme med andre forslag.«

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye besøger det planlagte udrejsecenter Holmegaard og mødes efterfølgende med beboere på Langeland torsdag den 20. maj 2021 Foto: Tim K. Jensen

»Til sidst siger Tesfaye, at han må orientere andre ministre. Vi brokkede os over forløbet til journalisterne udenfor. Og klokken 21 fortæller Tesfaye så i DR1, at han opgiver Langeland. Den beslutning må være truffet i weekenden,« siger Kristian Thulesen Dahl, der vil blive ved med at bore i sagen i spørgsmål og på samråd.

Mattias Tesfaye er resultatet af en etiopisk flygtning på vej til Sverige, som mødte en kvinde i toget i Danmark og blev hængende. Moren var sosu-assistent, i perioder arbejdsløs og stærkt venstreorienteret. Mattias Tesfaye gik med aviser for at bidrage til den magre husholdning. Som ung meldte han sig ind i det kommunistiske DKP/ML. Efter et højskoleophold skiftede han til Enhedslisten og senere til SF, hvor den daværende formand Villy Søvndal så hans politiske talent.

»Jeg støttede Astrid Krag som formand, og i stedet valgte partiet Annette Vilhelmsen. Jeg ville gerne trække SF mod S, men opdagede, at det ville medlemmerne ikke. Og til sidst blev jeg nødt til at erkende, at jeg selv måtte flytte mig,« siger Mattias Tesfaye.

I et stort interview i Information i 2018 siger han:

»Folk med lave indtægter har båret for store dele af integrationsopgaven. Det er socialdemokratiske kernevælgere. Udlændingepolitik er klassekamp.«

»Langeland siger nej,« råber Jesper Skovhus. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) besøger Center Holmegaard, der bliver et nyt udrejsecenter, ved Bagenkop på Langeland torsdag den 20. maj 2021.. (Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Tim Kildeborg Jensen

Han udgav i 2017 bogen 'Velkommen Mustafa', et historisk overblik over fem årtiers socialdemokratisk udlændingepolitik, siden fremmedarbejderne blev inviteret til Danmark i 1960erne

'Grundstenen var lagt til den konflikt, der har martret det socialdemokratiske og radikale samarbejde i udlændingepolitikken i et halvt århundrede,' skriver Mattias Tesfaye.

Socialdemokratiet er blevet store under Mette Frederiksen, blandt andet ved at hugge store dele af DFs udlændingepolitik.

Men er det et troværdigt og ærligt skifte, eller mest noget, der sker for at vinde magten? Kristian Thulesen Dahl er i tvivl:

»Det, de siger, lyder meget godt. Men de ryster på hånden, når de bliver presset. Og er Mattias Tesfaye ægte eller bare en karrierepolitiker? Tiden vil vise det. Vi ved det først om 20 år, når vi ser tilbage,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Mattias Tesfaye har nok at se til.

Han og hans kone har tre børn, og konen er sygeplejerske og meget aktiv i sygeplejerskekonflikten.

»De sidste måneder har været meget hektiske. Men jeg prøver at læse lektier med mine sønner hver dag,« lyder det fra Mattias Tesfaye.