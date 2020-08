Dansk Folkeparti smed mandag eftermiddag den første bombe på partiets sommergruppemøde.

Morten Messerschmidt, som i sidste uge gav flere store interview om DF's krise, bliver nu forfremmet til politisk næstformand i partiet.

Messerschmidt overtager posten fra Søren Espersen, som har siddet på den siden 2012.

»Jeg har henover sommeren talt med Søren Espersen om, at han har ønsket at træde et skridt tilbage. Han og jeg blev tidligt enige om, at Morten var en oplagt afløser med hans store arbejdskapacitet og værdipolitiske kampånd. Så det har længe været på tale,« siger DF-formanden, Kristian Thulesen Dahl, til B.T.

Søren Espersen selv fortæller dog til Ritzau, at hans tilbagetrækning delvist skyldes den interne uro om partiets formand.

Ikke desto mindre meddelte på et møde i DF's gruppebestyrelse tidligt mandag, at han efter lange overvejelser vil give plads til nye kræfter.

Han holdt en tale, hvor han takkede af efter otte år som næstformand. Hurtigt blev gruppebestyrelsen enig om, at afløseren skulle være Morten Messerschmidt, som mandag formiddag officielt blev tilbudt posten.

Da sommergruppemødet startede klokken 13 mandag, blev hele folketingsgruppen præsenteret for udskiftningen i partitoppen.

»Jeg er glad for, at det var en helt enig folketingsgruppe, som bakkede op om mig. Det betyder meget, at vi står samlet om at genrejse partiet,« siger Morten Messerschmidt til B.T.

Hovedpersonen selv peger på EU og udlændingedebatten som to centrale områder, hvor han vil gå til angreb i efteråret.

»Regeringen har givet Danmark en kæmpe regning til EU, og jeg mener stadig, at Mette Frederiksen skylder danskerne en folkeafstemning om den regning,« siger han.

At Messerschmidt nu forfremmes, er opsigtsvækkende, fordi han i weekenden i Avisen Danmark udpegede de seneste års politiske linje under Kristian Thulesen Dahl som en central årsag til partiets nuværende krise.

Ifølge B.T.s kilder har Morten Messerschmidt længe presset på for at få en mere central post i partiet.

'Ikke noget opgør'

Men Thulesen Dahl afviser, at han er blevet presset til at forfremme Messerschmidt.

»At Morten (Messerschmidt, red.) er blevet næstformand, handler ene og alene om, at Søren Espersen er trådt et skridt tilbage. Det handler ikke om noget opgør i partiet,« siger DF-formanden.

Er forfremmelsen af Messerschmidt en cementering af, at han er kronprinsen i partiet?

»Hvis jeg får en tagsten i hovedet, skal Morten jo være formand indtil næste landsmøde. Derfra er det medlemmernes beslutning. Men det er først en reel diskussion, når jeg træder tilbage om mange år,« siger Thulesen Dahl.

Morten Messerschmidt landede historiens højeste stemmetal, da han fik over 400.000 personlige stemmer ved europaparlamentsvalget i 2015.

Han blev dog tvunget til at trække sig fra sin post i EU efter den omtalte Meld og Feld-sag, hvor DF uretmæssigt fik en millionstøtte fra EU.

»Nu har den sag varet i fem år, og det er urimeligt at låse Morten så længe. Vi må vurdere sagens konsekvenser, når vi har en afgørelse,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Sønderborg løber til og med onsdag.