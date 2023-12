En række mindre tiltag er på finansloven, som mandag blev indgået med historisk bredt flertal.

Hjælp til sårede betjente og til skoleskibet Georg Stage samt til kvinder, som har ondt ved samleje. De elementer er på finansloven for næste år.

Folketingspartierne har hver især kæmpet for en række mindre tiltag, som ikke fylder så meget i medierne, men kan have stor betydning for modtagerne.

De næste to år modtager eksempelvis foreningen "Thin Blue Line" fem millioner kroner om året til at støtte tilskadekomne betjente, pårørende og efterladte.

- Der er ingen tvivl om, at jeg har et blødende hjerte for de politifolk, der er kommet til skade i tjenesten.

- Derfor har vi været med til at sikre en femdobling, sagde formand Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne mandag ved fremlæggelsen af finansloven.

Finansloven blev mandag indgået med et historisk bredt flertal. Den er samlet på mange hundrede milliarder kroner, men indeholder også mindre tiltag.

Skoleskibet Georg Stage får også i 2024 mulighed for at gennemføre to togter. Det er en mulighed for unge med interesse for søfart at tage på togt med skoleskibet.

Det fremhævede formand Morten Messerschmidt (DF) ved fremlæggelsen mandag, hvor han også nævnte de danske sømandskirker.

- Vi har fjernet den nedskæring, som der blev lagt op til i forhold til Georg Stage. Det, synes jeg også, er et godt skridt.

- Jeg er rigtig glad for, at vi har kunnet afsætte fem millioner kroner til de danske sømandskirker. Det er et hjem ude i verden, når man er langt fra hjemmet. De gør en fantastisk indsats, sagde han.

Nye Borgerlige har blandt andet kæmpet for at få penge til en delvist ukendt sygdom, som rammer mange kvinder. Op mod ti procent af kvinderne i den fødedygtige alder har endometriose.

De har typisk smerter ved menstruation og samleje, og de kan have sværere ved at blive gravid.

- Det er en ret udbredt sygdom, men får ikke meget opmærksomhed og mange midler. Vi har tidligere forsøgt at få midler til forskning ind, men det lykkedes ikke.

- Nu er det lykkedes at få penge afsat til den patientforening, der er, så de kan komme i gang. Det har været vigtigt for os, sagde formand Pernille Vermund (NB).

Der afsættes 100.000 kroner til en patientforening for kvinderne, hvor langt de fleste aldrig får stillet en diagnose.

De Radikale vil gerne indføre et egentligt fradrag for reparationer. Men foreløbig er det lykkedes at afsætte 40 millioner kroner over fire år med fokus på reparationer og genbrug.

- Endelig fik vi taget hul på en diskussion om cirkularitet. Vi skal reducere klimaaftrykket fra vores forbrug. Det har været en radikal prioritet, at vi skal understøtte cirkulær økonomi, mere genbrug og flere reparationer.

- Med denne finanslov får vi sat en fod i døren og taget de første skridt på Christiansborg mod netop mere cirkularitet, genbrug og reparationer, sagde finansordfører Samira Nawa (R).

/ritzau/