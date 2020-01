V-formand Jakob Ellemann-Jensen vidste allerede fredag, at et problematisk interview var på vej.

Et interview, hvor Kristian Jensen ville komme med forslag om emner, som kun formanden sætter retningen for.

Temaer, der er så centrale for et parti – økonomisk politik 10 år ude i fremtiden – og som menige medlemmer skal holde sig fra. Det har Kristian Jensen ikke respekteret, og derfor fik det hårde konsekvenser, forklarer centrale kilder i Venstres topledelse til B.T.

Jyllands-Posten ringede fredag til Jakob Ellemann-Jensen og bad om en kommentar til interviewet. Derfor var formanden klar over, at han måtte indkalde Venstres gruppebestyrelse til et møde lørdag aften – der måtte statueres et eksempel. Det er forklaringen på, at strafaktionen kom så hurtigt, efter interviewet blev udgivet.

Det er sket før

Kort tid efter interviewet kunne læses på Jyllands-Postens hjemmeside kl. 20.45, tog Jakob Ellemann-Jensen kontakt til Kristian Jensen. Han fik besked på, at han var færdig som Arktis-ordfører og mistede alle sine udvalgsposter.

Det var en enig gruppebestyrelse, der stod bag beslutningen. Den består bl.a. af Inger Støjberg, Karsten Lauritzen, Sophie Løhde, Tommy Ahlers og Karen Ellemann.

At der var behov for at trække en streg i sandet nu, skal også ses i lyset af Kristian Jensens historik, forklarer kilder i Venstres topledelse.

I august, da Kristian Jensen var næstformand og Lars Løkke Rasmussen formand, undsagde Jensen sin formand i et stort interview i Berlingske. Løkkes idé om en regering bestående af Socialdemokratiet og Venstre skulle aflives, mente han.

Langt over stregen

Senere fortrød han sine udtalelser, men da var det for sent. Det blev begyndelsen på et kaotisk forløb, der endte med, at både Jensen og Løkke forlod formandsposterne.

Da Jakob Ellemann-Jensen blev valgt som formand, blev der ved Venstres landsmøde i november sagt meget tydeligt, at nu skulle der være ro. At det selvfølgelig er formanden, der har det sidste ord i forhold til at lægge linjen.

Nu er Kristian Jensen altså ifølge topledelsen igen ude og blande sig i emner, som kun formanden udtaler sig om.

I Venstres top er der en klar opfattelse af, at det her gik langt ud over stregen for, hvad et menigt medlem kunne udtale sig om, lyder det.