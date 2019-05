B.T. politiske kommentator, Søs Marie Serup, fælder dom over statsministerduellen onsdag mellem Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (V).

»Det er muligt, at Syd- og Sønderjylland ved sidste valg blev til 'det gule Danmark', men i dagens debat var der en hjemmebanefordel til Lars Løkke Rasmussen både geografisk og i forhold til temaerne.«

»Det drog han fuld fordel af i dag, hvor han fik hele sit kompetence- og erfaringsorkester til at spille rent i dag uden at overdøve sig selv ved at overkommunikere.«

»Det vandt han på i dag.«

»Løkke efterlod et langt mere positivt indtryk hos de eftertragtede midtervælgere, mens Mette Frederiksen blev lidt sniksnakkede.«

Søs Marie Serup er ikke i tvivl om, at Mette Frederiksen tabte dagens duel.

Sådan skal Mette Frederiksen forsøge at komme igen efter eftermiddagens nederlag...

»... Hun er nødt til at inddrage sine kompetencer som tidligere justitsminister og beskæftigelsesminister i stedet for hele tiden at mene at vide, hvad danskerne føler.«

3 ting vi lærte Dagens onliner: Lars Løkke Rasmussen: »Jeg vil hellere have en læge tæt på mig end en politiker tæt på mig, hvis jeg bliver syg.« Det viser, at hvis Venstres rammer sundhedsdebatten rent, så kan den vindes. I en regional sammenhæng er forslaget om at forringe tilskud til friskolerne en tabersag for S. Mette Frederiksen vil forsøge konstant at påpege over for vælgerne, at Lars Løkke Rasmussen er sur. Men den virker altså kun, hvis han rent faktisk ser sådan ud og lyder sådan. Det gjorde han ikke i dag.

Mette Frederiksen blev sendt til tælling, da...

»... Lars Løkke Rasmussen satte Mette Frederiksen til vægs med sit svar på det indledende høflighedsspørgsmål om, hvad der havde gjort størst indtryk i valgkampen.«

»Lars Løkke Rasmussen fortalte om en person, hans havde mødt med kræft helt inde på livet og som var glad for, at netop det speciale er blevet centraliseret. Bang. Den er umulig at komme tilbage på for Mette Frederiksen.«

Debattens bedste parade blev sat, fordi...

»... Lars Løkke havde en klar fordel i debatten om land/by, da han kan pege på ting regeringen HAR gjort og var konkret i forhold til, hvad han vil gøre. Det var populært i salen.«

»Mette Frederiksen vendte tilbage med et svar om at flytte 'velfærdsuddannelser' ud i landet, ligesom 'vi har indflyttet statslige arbejdspladser'.«

»Lars Løkke remsede herefter op, hvad Socialdemokratiet har været imod, når det handler om de tyndt befolkede områder - bl.a. en liberalisering af planloven. Det lykkedes for ham at gøre det til en fordel at have haft magten.«

Lars Løkke vandt i dag, fordi...

»... Han tog forsamlingen alvorligt. Det gjorde Mette Frederiksen sådan set også, men den kække stil, hun i perioder lagde for dagen i dag i Aabenraa, ramte ikke rent.«

»F.eks. er de forberedte jokes simpelthen ikke sjove, mens hun faktisk var god til at veksle en hurtig bemærkning. Hun kammede også over i at være belærende overfor Lars Løkke, som trods alt har været både sundhedsminister og finansminister.«

»Mette Frederiksen virkede spids over for både Lars Løkke og Thomas Funding, der modererede debatten, mens Lars Løkke havde fundet sin runde stil frem.«

»Og så bliver det simpelthen trættende, at hun konstant føler/synes/fornemmer danskerne. De kan selv give udtryk for, hvad de synes.«