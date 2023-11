De sidste 24 år har 19. november stået i mændenes tegn.

19. november er nemlig mændenes kampdag. Den fokusere på manderollen, mænds mentale helbred og generel ligestilling mellem kønnene. Men for Folketingets ligestillingsordførere bliver dagen markeret i varierende grad.

B.T. har spurgt partiernes ligestillingsordførere om, hvordan de planlægger at markere dagen, og hvilke kampe mænd egentlig har at kæmpe?

Næstformand i foreningen Dansk Mandesamfund Rasmus Hald Møller mener, at mænd bestemt har noget at kæmpe for.

»Ensomhed, sundhed, uddannelse og mental trivsel er nogle af de største problemer for mænd. Der er en kultur for, hvad en rigtig mand skal være, og det betyder meget snævre forventninger. Sådan har det set ud længe, men først nu er vi begyndt at tale om det,« siger han.

Mænd ligger nemlig skidt i en række statistikker, for eksempel begår flere mænd end kvinder selvmord, ligesom langt flere mænd end kvinder kun har gennemført en grunduddannelse.

»Det er rigtig godt, at der er kommet mere fokus på det den seneste tid. Men det er vigtigt, at man som magthaver forstår, hvad problemerne kommer ud af,« forsætter Rasmus Hald Møller.

Hvis man vil gøre noget ekstra for mændene i sit liv, har Rasmus Hald Møller et godt råd:

»Sørg for at åbne op for nogle dybere samtaler. Gør det klart, at mændene godt må være bløde og sårbare i ens tilstedeværelse.«

Mænd i procent: 75 procent af selvmord i Danmark bliver begået af mænd. 10,2 procent af drenge modtager specialhjælp i folkeskolen – mod kun 4,1 procent af pigerne. 18 procent af mænd i alderen 30-34 år har kun færdiggjort grunduddannelsen – mod 11 procent af kvinder Kvinder lever fire år længere end kvinder. I aldersgruppen 50-56 besøger kvinder lægen 8,6 gange om året. 6 besøg om året bliver det til for mændene.

Trine Bramsen, Socialdemokratiet:



Tidligere forsvarsminister og nuværende ligestillingsordfører for regeringspartiet Socialdemokratiet har ikke lige umiddelbart tænkt sig at markere dagen på en særlig måde.

Dog er der en særlig egnskage, som hun overvejer at forkæle mændene i hendes liv med.

»Det kan være, vi køber en ekstra brunsviger,« siger Trine Bramsen, som er fra Fyn ligesom brunsvigeren.

Trine Bramsen mener, at man ikke nødvendigvis skal kopiere mændenes kampdags ældre søster – kvindernes kampdag.

»Man skal jo gøre det, man synes, er rigtigt. Der er ikke nogen, der skal påtvinges at lave arrangementer, som man gør for kvinderne,« siger hun.

Kim Edberg, ligestillingsordfører i Nye Borgerlige:

Kim Edberg fortæller, at han slet ikke har tænkt sig at markere dagen.

Fordi han »er 50 år gammel og tænker, at folk, der har lyst til at kæmpe for det, det er super fint.«

Den 50-årige ligestillingsordfører kan godt se, at mænd står over for en række udfordringer, men mener ikke, at en kampdag kan afhjælpe dem.

»Jeg tror ikke på, at mændenes internationale kampdag nogensinde kommer til at gøre noget for mænds ligestilling,« siger Kim Edberg.

»Virkeligheden er, at rigtig mange mænd er i en situation, hvor vi andre mænd ikke lytter. Det kan du se i mænds interaktion med hinanden. Jeg siger ikke, det er den rigtige måde, men det er den mandlige natur.«

»Og den helt iskolde virkelighed er også, at kvinder heller ikke lytter (på mænd red.).«

Mikkel Bjørn, ligestillingsordfører i Dansk Folkeparti:

Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti fortæller, at dagen skal markeres med deltagelse i en debat om mænds udfordringer.

På trods af det betyder kampdagen ikke meget for ligestillingsordføreren.

»For at være lidt bramfri, så tror jeg ikke, mænd har samme behov for en dag, der markerer deres udfordringer,« siger Mikkel Bjørn og fortsætter:

»Der er måske et segment af kvinder, der går op i den slags dage, men der er nok ikke så mange mænd.«

Hvilket segment af kvinder?

»Feminisme-segmentet.«

Linea Søgaard-Lidell, ligestillingsordfører i Venstre:



Venstre holder landsmøde i denne weekend, og det betyder helt konkret for Linea Søgaard-Lidell, at der ikke bliver tid til at markerer mændenes kampdag.

»De fleste kønsmæssige ligestillingsudfordringer i dag rammer stadig kvinder. Men der eksisterer også ligestillingsudfordringer for mænd, og dem skal vi, ligesom andre ligestillingsudfordringer, forsøge at løse,« skriver hun i et svar til B.T.

Rosa Eriksen, ligestillingsordfører i Moderaterne:

»Selvfølgelig skal mændene fejres,« siger ligestillingsordfører for Moderaterne Rosa Eriksen, der blandt andet ser sangeren Tobias Rahim som et godt eksempel på et sundt mandligt forbillede.

I politikerens private hjem er der godt styr på ligestillingssagerne.

»Jeg har min mand, og det er ham, der er mest sammen med børnene. Vi har fuld ligestilling, og vi er gode til at tale om, hvordan vi har det,« siger hun.

Men selvom der ikke er så megen kamp derhjemme, så er der stadig plads til et opslag på de sociale medier, fortæller hun.

Mai Mercado, ligestillingsordfører i De Konservative:

De Konservatives ligestillingsordfører, Mai Mercado, er slet ikke klar over at mændenes kampdag ligger lige om hjørnet, da B.T. får fat i hende. Men vil, nu hvor hun er blevet opmærksom på dagen, lave et markeringsopslag til sociale medier.

»Jeg plejer ikke rigtig at markere nogen kampdage, hverken mændenes eller kvindernes,« fortæller Mai Mercado.

Men hun håber på, at mændene bliver fejret lige så meget, som kvinderne gør på kvindernes kampdag.

Christina Olumeko, ligestilllingsordfører i Alternativet:



»Jeg er stadig lidt usikker på det,« svarer Alternativets Christina Olumeko til spørgsmålet om, hvorvidt hun har tænkt sig at markere dagen.

Men det har ikke noget at gøre med, at Christina Olumeko ikke synes, der er nok at tage fat i, når det kommer til mandekampen.

»Mandekampen eksisterer ikke, og det burde den,« siger hun.

Et event fra organisationen Minodanmark har vakt hendes interesse, men weekenden trækker også lidt.

B.T. har rakt ud til ligestillingsordførerne for Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.