Allerede inden Mette Frederiksen havde talt færdig, havde talrige politikere skrevet opdateringer om talen på sociale medier. Især på Twitter.

Fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, var der både ris og ros.

Venstres formand glædede sig over anerkendelsen af det danske fællesskab, men savnede, at statsministeren talte om, hvordan vi kommer os som samfund oven på krisen, når den er overstået.

Fin anerkendelse fra STM af vores stærke danske fællesskab, og at danskerne har taget et stort individuelt ansvar, som har hjulpet os gennem coronakrisen. Men samtidig en tale, der ikke taler om det svære; hvordan vi kommer ud af krisen og skaber vækst og nye arbejdspladser. — Jakob Ellemann-Jensen (@JakobEllemann) January 1, 2021

Radikale Venstres politiske ordfører, Andreas Steenberg, var glad for, at statsministeren talte om vaccinen og videnskaben, men tweetede også om, at han savnede en »vaccine« mod økonomisk utryghed i statsministerens tale.

Ikke længe efter det tweet udsendte Steenberg et nyt, hvor han til gengæld roste statsministerens ord om at skabe balance i Danmark. Blandt andet ved decentralisere uddannelser.

Jeg er meget glad for statsministerens ord om at skabe et Danmark i balance især via decentrale uddannelser. Det er god radikal politik og jeg glæder mig til at udfolde det. Det kræver også flere investeringer i uddannelse! #dkpol @radikale #uddpol #uddannelseerdetvigrigste — Andreas Steenberg (@a_steenberg) January 1, 2021

Også i Enhedslisten glæder man sig over decentraliseringen, som statsministeren bragte på banen.

Klimaordfører Mai Villadsen skriver, at hun selv er født i en mindre by i Jylland og har set, hvordan centraliseringen af samfundet har »afviklet landdistrikterne«.

Ros til statsministeren for varslet opgør med centralisering. Jeg er født i en mindre jysk by og har set afviklingen med egne øjne. Butikkerne jeg arbejdede i er lukkede, lærerseminariet mine forældre gik på er der ikke mere. Den afvikling af landdistrikterne skal vendes! #dkpol — Mai Villadsen (@MaiVilladsen) January 1, 2021

De Konservative mener, at Mette Frederiksen, der som bekendt kalder sig selv for børnenes statsminister, paradoksalt nok helt glemte børnene.

Mai Mercado, der selv er tidligere børne- og socialminister, er ked af, at Mette Frederiksen slet ikke talte om det »læringsefterslæb«, som mange børn og unge oplever i forbindelse med den digitale undervisning.

Glemte børnenes statsminister ikke at tale om børnene? Her havde jeg håbet, at hun både ville tale om det læringsefterslæb som mange elever oplever i det her år med digital undervisning og jeg savnede også et fokus på socialt udsatte børn #dkpol #statsministerensnytårstale — Mai Mercado (@_MaiMercado) January 1, 2021

Mette Frederiksen nævnte ikke #Metoo og sexisme med et eneste ord.

Det beklager de sig over i SF, hvor Anne Valentina Berthelsen lidt drillende mener, at det måske er »lovligt stærke sager« for regeringen.

Socialdemokratiet har været ramt af både Frank Jensens afgang som overborgmester i København, og at udenrigsminister Jeppe Kofods 12 år gamle sag om hans seksuelle forhold til en 15-årig pige, da han selv var 34, dukkede op igen.

DK’s forsinkede sexisme-opgør havde nu efter min mening fortjent et enkelt lovprisende ord med på vejen i statsministerens nytårstale? Men i et kommunalvalgsår er det åbenbart lige lovlig stærke sager at lovprise en overborgmesters velfortjente offentlige afklapsning.. #dkpol — Anne Valentina Berthelsen (@AnneValentina) January 1, 2021

Venstres tidligere næstformand Kristian Jensen hæftede sig ved, at man skal være varsom, når en socialdemokrat siger, at »man er i samme båd«.