Morten Østergaard lovede aldrig at krænke kvindelige kollegaer igen. Alligevel fortsatte det – uden nogen konsekvenser for Østergaard ud over en reprimande.

I 2016 blev Østergaard konfronteret med to sexismesager: En med Katrine Robsøe, der i dag er folketingsmedlem, og en med en 21-årig praktikant i partiet.

Som reaktion på de to sager gav sekretariatschefen Morten Østergaard en reprimande:

'At den politiske leder aldrig igen må udsætte sekretariatets medarbejdere for uønsket seksuel opmærksomhed, hvilket den politiske leder accepterer,' skriver sekretariatschefen i en redegørelse i Radikale Venstre.

Katrine Robsøe er også blevet krænket af Østergaard, siger hun. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Katrine Robsøe er også blevet krænket af Østergaard, siger hun. Foto: Mads Claus Rasmussen

Derfor var den klare forventning, at Østergaard ville rette ind:

'Da den politiske leder desuden ikke satte spørgsmålstegn ved oplysningerne i de to formelle klager fra 2016 og var enig i, at hans adfærd var uacceptabel, var forventningen, at der ikke ville opstå flere sager,' skriver Lars Beer Nielsen.

Men et år senere var den gal igen.

Under en festlig lejlighed i sommeren 2017 blev en kvinde, som havde været ansat i partiet, udsat for 'uønsket seksuel opmærksomhed' af Østergaard.

Lars Beer Nielsen (tv.) fulgte onsdag Morten Østergaard tilbage til Christiansborg, lige efter Østergaard havde meldt sin afgang på Den Sorte Diamant. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lars Beer Nielsen (tv.) fulgte onsdag Morten Østergaard tilbage til Christiansborg, lige efter Østergaard havde meldt sin afgang på Den Sorte Diamant. Foto: Mads Claus Rasmussen

Alligevel fik den daværende partileders adfærd ingen konsekvenser. Østergaard slap til gengæld med endnu en reprimande fra sekretariatschef Lars Beer Nielsen.

I flere år blev alle tre sager holdt hemmelig for gruppeledelsen i Radikale Venstre.

Kun tre mænd – ud over kvinderne og Morten Østergaard selv – kendte officielt til de tre sager.

Det var sekretariatschef Lars Beer Nielsen, kommunikationschef David Aurvig og den organisatoriske chef John Bo Northroup. De tre medlemmer af sekretariatsledelsen.

Katrine Robsøe er i dag erhvervsordfører for partiet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Katrine Robsøe er i dag erhvervsordfører for partiet. Foto: Liselotte Sabroe

Det var først i fredags, at den nye radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, fik kendskab til, at der i årevis har ligget tre interne sexismesager på Østergaard.

Det kom frem, efter Morten Østergaard selv løftede sløret for sine gerninger i et Facebook-opslag.

Den første af de tre sager omhandler det nuværende folketingsmedlem Katrine Robsøe, der i 2016 fortæller sekretariatslederen, at hun som studentermedhjælper blev udsat for uønsket seksuel kontakt af Østergaard..

'Da Lotte Rod stod frem, vakte det mange følelser i mig. Jeg gik til Sofie Carsten Nielsen og fortalte, at jeg også havde en oplevelse med Morten. Det gjorde jeg den 17. september,' skrev Katrine Robsøe på Facebook mandag aften.

Fredag var Sofie Carsten Nielsen ikke klar over, at Katrine Robsøe var den krænkede i en af de tre personalesager, siger hun. Foto: Philip Davali Vis mere Fredag var Sofie Carsten Nielsen ikke klar over, at Katrine Robsøe var den krænkede i en af de tre personalesager, siger hun. Foto: Philip Davali

Sofie Carsten Nielsen har altså kendt til en gammel krænkelse af Katrine Robsøe i tre uger, mens dramaet om Morten Østergaards skæbne udspillede sig i sidste uge.

Det blev hun mandag aften spurgt ind til af Berlingske.

»Der var to udlægninger af den sag på det tidspunkt, og Katrine Robsøe var ekstremt optaget af, at det skulle holdes fortroligt, at der ikke skulle ske noget, at der var handlet. Og så var der to udlægninger. På det tidspunkt var jeg ikke klar over, at det var en af de tre personalesager. Det fortalte hun mig først i lørdags,« siger Sofie Carsten Nielsen.

Den anden sag fra 2016 handler om Morten Østergaards grænseoverskridende adfærd over for en praktikant.

Her krænkede Morten Østergaard under partiets sommerfest i 2016 en praktikant ved at tage hende på ballerne og hive i hendes bh og trusser, mens de dansede.

Men da der et år senere igen dukker en sexismesag, får det igen ingen konsekvenser.

Sekretariatschefen Lars Beer Nielsen skriver som begrundelse, at sagen fra 2017 'kun var oplyst delvist og gennem mellemmand, og at sekretariatschefen ikke umiddelbart havde mulighed for at oplyse sagen yderligere'.

B.T. har forgævet forsøgt at få en kommentar fra Sofie Carsten Nielsen og Lars Beer Nielsen.